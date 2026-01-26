Tesla ist 1,2 Billionen Euro wert, doch ein Manager warnt vor der „größten Blase in der Geschichte des Aktienmarktes“

Tesla hat derzeit einen Börsenwert von 1,2 Billionen Euro. Doch ein Manager warnt, dieser Wert sei viel zu hoch. Denn Tesla würde seit Jahren immer weniger Autos verkaufen, aber Fahrzeuge würden nun einmal den größten Teil des Umsatzes ausmachen. Und er ist nicht die einzige Person, die vor einer Überbewertung warnt.

Das Magazin BusinessInsider sprach mit dem erfahrenen Fondsmanager George Noble über die Firma Tesla. Noble erklärte in dem Gespräch, dass die Aktien des Elektroautoherstellers eine enorme Börsenblase darstellen, der die Anleger nicht genügend Aufmerksamkeit schenken.

Aktuell hat Tesla einen Börsenwert von 1,4 Billionen US-Dollar. Umgerechnet sind das knapp 1,2 Billionen Euro. Zum Vergleich: Microsoft hat einen Börsenwert von 3,46 Billionen US-Dollar und Nvidia von 4,56 Billionen US-Dollar. Doch Noble erklärt, dass Tesla völlig überbewertet sei.

Tesla ist 1,4 Billionen US-Dollar wert, doch das Autogeschäft, schwächelt seit Jahren

Was ist das Problem? Die Firma wird laut Manager extrem gut bewertet, aber die wirtschaftlichen Erfolge widersprechen ganz klar der hohen Bewertung. Die Aktie wird also nicht realistisch anhand von Fakten bewertet, sondern anhand von Versprechungen und einem Hype, der die Aktie erfasst habe.

Das Problem seien laut Noble vor allem die Autos: Denn der meiste Umsatz von Tesla bestehe aus dem Verkauf von Fahrzeugen. Doch genau in seinem Kernbereich würde die Firma schon das zweite Jahr in Folge schwächeln.

Das Automobilgeschäft macht 87 % des Umsatzes aus, steht vor großen Herausforderungen und wird 2026 das dritte Jahr in Folge einen Umsatzrückgang verzeichnen. Basierend auf vergleichbaren Bewertungen ist das Automobilgeschäft nur 20 Dollar pro Aktie wert.

Er sagte, das Unternehmen sei dem Wettbewerb in diesem Bereich stark ausgesetzt und verwies darauf, dass der Umsatz bereits das zweite Jahr in Folge rückläufig sei:

Ich denke, dies ist möglicherweise die größte Blase in der Geschichte des Aktienmarktes. Meiner Meinung nach gibt es keine einzige Aktie, die so weit von ihrer fundamentalen Bewertung entfernt ist.

Er halte sogar einen Rückgang im dritten Jahr für möglich. Denn die Konkurrenz im Autogeschäft ist groß. Hinzu kommt, dass Tesla auf Versprechungen wie Roboter und selbstfahrende Taxis setze, aber das der Firma eher schaden als nutzen würde.

Gibt es auch andere Personen, die warnen? Ja, George Noble steht mit seiner Warnung nicht alleine da. Der bekannte Investor Michael Burry warnte kürzlich vor einer massiven Überbewertung von Tesla (via finanzen100.de). Poter Collins, ein durch „The Big Short“ bekannt gewordener Händler, hält die Tesla-Aktie ebenfalls für stark überbewertet (via Businessinsider.com).

