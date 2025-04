Neues „Command & Conquer im Geiste“ erscheint aus Versehen für alle zu früh, Entwickler lassen es so

Eigentlich sollte das neue Echtzeitstrategie-Spiel Tempest Rising erst am 24. April 2025 offiziell erscheinen. Aufgrund eines Fehlers profitieren jetzt jedoch alle Steam-Nutzer von der Frühzugang-Phase.

Was war das für ein Fehler? Ursprünglich war es der Plan, dass Tempest Rising am 24. April 2025 offiziell für alle Käufer erscheint. Wer sich indes die teurere Deluxe-Edition gesichert hat, sollte bereits ab dem 17. April 2025 ins neue Echtzeitstrategie-Spiel von Slipgate Ironworks reinstarten können.

Tatsächlich stellten diverse Käufer der Standard-Version am 18. April 2025 aber fest, dass sie Tempest Rising ebenfalls starten konnten. Daran war laut den Entwicklern ein Fehler schuld (via Steam), auf den sie sich sofort gestürzt haben. Die einfachste Lösung war es indes, das Spiel einfach offiziell für alle Käufer freizugeben, und genau das haben sie letztlich auch getan.

Sprich: Es ist egal, welche Version von Tempest Rising ihr besitzt, ihr müsst nicht bis zum 24. April 2025 warten, sondern könnt direkt loslegen.

Hier seht ihr den Launch-Trailer von Tempest Rising:

Was ist mit den Besitzern der Deluxe-Edition?

Entschuldigung der Entwickler: Für die Käufer der 10 Euro teureren Deluxe-Edition von Tempest Rising haben die Entwickler ebenfalls eine Nachricht:

Wir wissen, dass der 7-tägige Zeitraum für die frühzeitige Freischaltung, der den Besitzern der Deluxe-Edition versprochen wurde, mit dem neuen Starttermin nicht mehr gilt. Seid versichert, dass wir euch nicht vergessen haben. Um uns für eure Unterstützung zu bedanken, arbeiten wir an neuen exklusiven Spielinhalten, um diese kurzfristige Änderung in unseren Veröffentlichungsplänen zu kompensieren. Wir werden so bald wie möglich weitere Informationen über diese Ersatzinhalte bekannt geben. Slipgate Ironworks via Steam

Was ist Tempest Rising? Das Echtzeitstrategie-Spiel bedient sich fast schon unverschämt an der beliebten „Command & Conquer“-Reihe von Westwood und lässt zwei Fraktionen in einer alternativen Zeitlinie um eine seltene Ressource kämpfen. Die sektenähnliche Tempest Dynasty erinnert dabei stark an die Bruderschaft von Nod, während die Global Defense Forces (GDF) auch gut die GDI sein könnten.

Jede Mission wird dabei von Briefings und Ingame-Cutscenes eingeleitet, nur dass dieses Mal keine echten Schauspieler vor der Kamera stehen. Und da der Soundtrack von C&C-Urgestein Frank Klepacki stammt, gibt’s den Nostalgie-Flash auch für die Ohren. Das Konzept kommt bei vielen Fans an, Tempest Rising startet stark auf Steam.