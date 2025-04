Ein 17-jähriger Teenager hat ein faltbares Handy aus recycelten Materialien gebaut und es funktioniert wirklich

Die Orks in Warhammer 40.000 haben völlig abgedrehte Götter, aber die sind so mächtig, dass selbst Menschen sie verehren

MMORPG Ashes of Creation will noch realistischer sein – Zeigt tolle Wettereffekte und Jahreszeiten

Ashes of Creation: Das Wichtigste zu dem MMORPG in 49 Sekunden

Mit dem Motorola Razr+ (oder Motorola Razr 40 Ultra ) ist ein neues faltbares Handy auf den Markt gekommen. Die meisten Tester zeigen sich von dem neuen Gerät begeistert. Viele sagen, das sei das erste bezahlbare „Foldable“. Mehr dazu lest ihr direkt bei uns auf MeinMMO: Warum begeistert ein faltbares Handy für 1.000 Euro so viele Tester auf der ganzen Welt?

Am schwierigsten, erklärte er, war die Abschaltung des Displays, wenn man das Handy zusammenklappte. Denn das wollte zu Beginn erst einmal nicht funktionieren. So erklärt er in seinem Video:

RFA One: So könnte der Start der leistungsstärksten deutschen Orbitalrakete aussehen

Studenten spionieren Passanten mit versteckter Kamera und einer KI aus, finden Name und Adresse in Sekunden heraus

Handys mit faltbarem Display sind selten anzutreffen, was vor allem am hohen Preis liegt: Für das Galaxy Z Fold 6 müsst ihr etwa aktuell mindestens 1.250 Euro zahlen. Doch MeinMMO-Redakteur Jürgen Horn glaubte dennoch fest daran, dass faltbare Handys das MMO-Gaming revolutionieren werden.

wpDiscuz

Insert

You are going to send email to