Techniker rettet eine Grafikkarte, die aussieht, als hätte der Hulk sie in die Finger bekommen

Hardware kann schnell kaputtgehen. Besonders wenn sie starke Stoßeinwirkungen von außen erhält. Nicht so aber bei einem hartnäckigen Exemplar einer Grafikkarte. Die Komponente überlebte zwar nicht in einem Stück, konnte dennoch wiederbelebt werden. 

Wie wurde die GPU beschädigt? Der Content-Creator Bruder Zhang zeigt in seinem YouTube-Video vom 04.02.2026 eine demolierte 3080 Ti, welche starke Schäden aufweist. Erhalten hat er sie von einem Kunden, der laut eigenen Angaben sagte, dass die Karte zwei Schläge erhalten habe. 

Dadurch ist die Rückseite der Karte an mehreren Stellen stark eingedellt und die Platine deutlich verbogen. Der Schaden beschränkt sich aber nicht nur auf die äußere Verkleidung der GPU.

Beim Öffnen der Karte stellte der Techniker fest, dass der Bruch in der Platine der Hardware extrem ausgeprägt ist und einige Teile innerhalb der Karte ausgebrannt sind. 

Diese Teile sind laut dem Techniker nicht mehr zu retten und es würde nur noch Sinn machen, den Grafikchip der Komponente zu testen und die Hardware dadurch zu retten. Wie resistent Grafikkarten sein können, fand ein anderer Techniker heraus, der es schaffte, eine GPU mit einem Loch zu retten.  

Mit Ersatzteilen passiert doch noch ein Wunder 

Wie repariert der YouTuber die Komponente? Nach einigen Tests und nach Rücksprache mit dem Kunden kommt Bruder Zhang zu dem Schluss, dass die Karte bis auf den Chip nicht mehr zu retten sei. 

Dazu entfernte er den Grafikchip von dem beschädigten Board, reinigte ihn und lötete den Chip anschließend auf einem funktionierenden Ersatzteil fest. 

Der ganze Vorgang war nicht einfach und benötigte noch einige kleine Anpassungen, bevor die Karte wieder von einem PC erkannt werden konnte. 

Anschließend war die GPU wieder funktionsfähig und der YouTuber unterzog sie einem Stresstest, den die Komponente ohne Probleme meisterte. 

Kaputte Hardware kann oft repariert werden  

Was kann ich tun, wenn meine Grafikkarte beschädigt wurde? Wenn ihr ebenfalls eine beschädigte GPU besitzt, dann kann sie mit etwas Glück dennoch gerettet werden: 

  • Schickt sie beim Verkäufer ein. Die meisten Vertreiber von GPUs wie zum Beispiel NVIDIA, Asus, Gigabyte und Zotac bieten die Möglichkeit an, eure Grafikkarte einzuschicken. Diese wird dann überprüft und entweder repariert oder bei einem bestehenden Garantieanspruch ersetzt. Wichtig: Selbst wenn eure Gewährleistung bereits erloschen ist, könnt ihr beim Kundendienst nachfragen, ob sie eure Grafikkarte gegen eine Gebühr reparieren. Verlangt am besten vorab einen Kostenvoranschlag, wenn ihr euch nicht sicher seid, ob sich eine Reparatur finanziell lohnt. 
  • Bringt sie zu einem Reparaturshop in eurer Nähe. Die meisten größeren Städte haben Geschäfte, die unter anderem auch PC- und Hardware-Reparaturen anbieten können. 
Komponenten können einiges an Schaden einstecken, bevor sie für immer unbrauchbar werden. Dennoch solltet ihr gut auf sie aufpassen und Beschädigungen möglichst vermeiden. Beachtet außerdem mögliche Reparaturkosten und verlangt immer einen Kostenvoranschlag. Sonst ergeht es euch wie einem anderen Nutzer: Spieler sendet kaputte RTX 5090 zur Reparatur, der Hersteller schickt ihm eine Rechnung über 2.900 Euro zurück

