Tech-Milliardär muss riesige Yacht umbenennen, als er bemerkt, dass ihr Name rückwärts gelesen etwas Schreckliches bedeutet

Ein Milliardär benennt seine Yacht um, weil der Name rückwärts etwas Unangenehmes für den Besitzer des Schiffs bedeutet. Missglückte Namensgebungen sind keine Seltenheit.

Um wen geht es genau? Larry Ellison ist bekannt als Mitbegründer von Oracle, einer der größten Softwarefirmen der Welt. Zudem zählt er laut der Forbes-Liste zu den reichsten Menschen der Welt und ist derzeit mit knapp 240 Milliarden US-Dollar auf Platz 5 (Stand: 16. Januar 2026).

Mit einer Yacht, die sich Ellison mit seinem Geld zulegte, hatte er jedoch wenig Glück. Zumindest, was die Namensgebung betrifft. Davon berichtet das englischsprachige Magazin Futurism.com.

Milliardär kauft sich eine Yacht, benennt sich kurze Zeit später wieder um

Um was für eine Yacht geht es? Ellison kaufte sich eine riesige, 191 Fuß (ca. 58 Meter) lange Yacht, die er auf den Namen „Izanami“ taufte.

Der Name wurde angeblich von einer gleichnamigen Shinto-Gottheit aus der japanischen Mythologie inspiriert, der weiblichen Schöpferin der Schöpfung selbst und des Todes. Sie wird in der Regel mit ihrem Bruder Izanagi dargestellt. Die beiden gelten als zentrale Gottheiten im japanischen Schöpfungsmythos.

Der Milliardär Ellison ließ den Namen der Yacht jedoch wenig später ändern, als man ihn auf ein Detail hinwies. Denn wenn man den Namen rückwärts liest, bedeutet er im Englischen in der Regel etwas ziemlich Unangenehmes für den Besitzer: „I’m a Nazi“ (im Deutschen: Ich bin ein Nazi).

Gibt es ähnliche Beispiele? Ja, auch andere Beispiele zeigen, dass man mit der Namensgebung nicht immer ein gutes Händchen haben muss. Das bekannteste Beispiel in Deutschland ist vermutlich das Luxusauto Phaeton der Firma VW.

VW erklärte damals, dass man sein Auto nach der griechischen Mythologie benannt habe. Das sorgte jedoch für viel Hohn und Spott, denn Phaeton brachte den Sonnenwagen seines Vaters zum Absturz und wurde von Zeus mit einem Blitz gestraft, damit er die Welt nicht in Brand setzte.

