5 Tastenkürzel unter Windows 10 und 11, die jeder Gamer kennen sollte

Ihr zockt eure Games unter Windows 10 oder Windows 11 und manchmal muss es sehr schnell gehen? Wir stellen euch ein paar Tastenkürzel vor, die jeder Gamer kennen sollte. Mit diesen Shortcuts spart ihr euch Zeit oder habt einfach ein paar nützliche Tricks an der Hand.

Manchmal muss es schnell gehen oder man will einfach nur noch mal das letzte Highlight des Spiels aufnehmen. Doch bevor man sich durch mehrere Programme geklickt hat oder die richtige Software gestartet hat, dann ist der entscheidende Kampf schon wieder vorbei.

Was sind Shortcuts? Mit Shortcuts oder Tastenkürzeln kann man sich das Leben leichter machen. Denn ihr müsst nur eine bestimmte Tastenkombination für eine Funktion drücken. Manche Tastenkürzel wie etwa Alt + F4 dürfte so ziemlich jeder kennen, doch es gibt auch ein paar Shortcuts, die nicht so bekannt sind.

Wir stellen euch daher ein paar Tastenkürzel vor, die euch unter Windows das Leben erleichtern können, wenn es schnell gehen muss oder ihr einfach ein paar Tipps sucht.

Schneller Wechsel zwischen Fenstern

Ihr zockt gerade euer Lieblingsspiel und habt irgendwo in einem Fenster den MeinMMO-Guide offen, den ihr immer lest? Mit Alt + Tab könnt ihr schnell zwischen mehreren Fenstern wechseln. Haltet dabei die Alt-Taste gedrückt und drückt so lange nacheinander auf die Tab-Taste, bis ihr bei dem Fenster seid, welches ihr im Vordergrund haben wollt.

Ebenfalls praktisch ist hier Alt + Esc. Damit wechselt ihr zwischen allen geöffneten Fenstern, ohne dabei ein Menü zu brauchen oder über die Taskleiste zu gehen.

Erzwingt Vollbild- oder Fenstermodus

Ihr wollt schnell im Spiel vom Vollbildmodus in den Fenstermodus oder andersherum wechseln? Dann drückt die Kombination Alt + Enter. Damit erzwingt ihr unter Windows den gegensätzlichen Modus zu dem, wo ihr euch gerade befindet: Befindet ihr euch etwa gerade im Vollbild, dann wechselt ihr in den Fenstermodus und anders herum.

Die Tastenkombination ignoriert dabei die Einstellung, die ihr in eurem Spiel vorgenommen habt. Die eingestellte Auflösung bleibt jedoch erhalten.

Schnell Gameplay aufnehmen

Ihr wollt schnell euren liebsten Moment im Spiel aufnehmen oder wollt einen absurden Bosskampf speichern, den ihr gerade noch geschafft habt? Unter Windows habt ihr die Möglichkeit, die letzten 30 Sekunden eures Spiels aufzunehmen.

Windows nutzt dazu die Xbox Game Bar, die ihr normalerweise auf eurem System bereits installiert sein sollte. Mit der Tastenkombination Windows + Alt + G könnt ihr die letzten 30 Sekunden des Spiels aufzeichnen. Die Aufnahmen landen anschließend in einem Video-Ordner.

Eine Alternative sind übrigens die Software-Suiten von AMD und Nvidia. Besitzt ihr eine Grafikkarte des entsprechenden Herstellers, könnt ihr sowohl in GeForce Experience als auch in AMD Software: Adrenalin Edition die Aufnahmefunktion aktivieren und auf einen Shortcut legen:

Bei Nvidia wechselt ihr mit Alt + Z ins Overlay und könnt hier die Aufzeichnung starten

Bei AMD wählt ihr Alt + R und kommt damit direkt ins Overlay. Hier müsst ihr erst mit einem Klick die Funktion „ReLive“ aktivieren. Anschließend könnt ihr mit Strg + Shift + R Gameplay aufnehmen.

Fenster zwischen Monitoren schieben

Verwendet ihr mehrere Monitore, dann könnt ihr mit der Kombination Windows + Umschalt + Pfeil (links oder rechts) euer offenes Fenster auf den anderen Monitor schieben. Das ist praktisch, wenn ihr schnell ein Fenster aus dem Weg haben wollt.

Solltet ihr keinen weiten Monitor haben, dann ordnet ihr das Fenster auf eurem Monitor an einer der vier Ecken neu aus.

Für den Notfall: Grafikkartentreiber und Bildschirm neu initialisieren.

Ihr habt Bildprobleme oder euer Monitor bleibt schwarz? Mit der Tastenkombination Strg + Windows + Umschalt + B könnt ihr euren Grafikkartentreiber neu initialisieren und die Bildschirmerkennung wird neu gestartet. Microsoft nennt die Funktion „Wake PC from blank or black screen.“

Euer Bildschirm wird kurz schwarz und ihr hört einen kurzen Piepton. Für Notfälle ist es gut, die Tastenkombination zu kennen.

Weitere Tipps rund um Windows: Windows 11 ist mittlerweile offiziell veröffentlicht worden. Wir stellen euch einen Trick vor, wie ihr die Leistung eures Systems verbessern könnt. Davon profitieren vor allem Spiele.

