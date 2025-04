Neues Taktik-Spiel ist wie XCOM, aber in einer Fantasy-Welt, erinnert an einen düsteren Steam-Hit

Ein kommendes Taktik-Spiel auf Steam vereint auf den ersten Blick die intensiven Kämpfe eines XCOM mit dem düsteren Comic-Look, den Spieler aus Darkest Dungeon kennen.

Von welchem Spiel ist die Rede? Gemeint ist Prelude Dark Pain, das erste Spiel des spanischen Indie-Entwicklers Quickfire Games. Es handelt sich dabei um ein Taktik-RPG mit rundenbasierten Kämpfen, das euch in eine finstere Fantasy-Welt befördert. Prelude Dark Pain erscheint auf Steam, wann steht noch nicht fest.

Die Entwickler von Prelude Dark Pain starten am 29. April 2025 eine Kickstarter-Kampagne, um das Spiel zu finanzieren. Diese Ankündigung begleitet ein Trailer, der bereits erstes Gameplay zeigt und die Atmosphäre des Spiels vermittelt.

Den Trailer zu Prelude Dark Pain seht ihr hier:

Ein Schmied wird zum Rebell

Worum geht es in dem Spiel? Prelude Dark Pain spielt in der Welt von Statera. Diese befindet sich unter der tyrannischen Herrschaft des Order of the Ashen Crusade – einem Orden, der den Lord of Pain anbetet, welcher das Land verwüstet.

Ihr seid Soren: Einst ein Krieger, heute ein gewöhnlicher Schmied. Mit der Hilfe eurer Gefährten führt ihr die Rebellion gegen das blutige Regime an. Dabei kämpft ihr nicht nur gegen dessen Handlanger, sondern auch gegen die Kreaturen, die der Orden durch seine Aktivitäten beschworen hat.

Optisch sieht das Spiel dem düsteren Steam-Hit Darkest Dungeon zum Verwechseln ähnlich. Allerdings handelte es sich dabei um ein Rogue-like, das euch durch düstere Dungeons und finstere Wälder geschickt hat. Prelude Dark Pain ist da weniger klaustrophobisch, wenn auch immer noch düster.

Rundenkämpfe mit über 20 Helden

Das Gameplay erinnert eher an Rundentaktik-Spiele wie XCOM:

Aus der isometrischen Kameraperspektive heraus bewegt ihr eure Helden innerhalb der Kämpfe wie auf einem Schachbrett umher.

Von den Helden soll es mehr als 20 geben, ihr könnt aber nur fünf in den Kampf mitnehmen.

Jeder Held hat eine eigene Rolle – einige teilen etwa besonders schnell Schaden aus, während andere eure Gruppenmitglieder unterstützen.

Schafft ihr es, Feinde zu flankieren oder von hinten zu attackieren, macht ihr Bonusschaden. Bedenkt allerdings, dass dies für eure Feinde ebenfalls gilt. Dadurch ist die richtige Positionierung eurer Helden von großer Bedeutung.

Einen großen Beitrag zur düsteren Atmosphäre von Darkest Dungeon hat die Arbeit von Wayne June geleistet. Seine Erzählerstimme war im Spiel omnipräsent. Im Januar 2025 ist June jedoch verstorben. Entwickler und Community haben Abschied genommen: Eine der düstersten Stimmen im Gaming ist für immer verstummt