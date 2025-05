Ein neues Taktik-Spiel auf Steam verspricht euch Looten und Leveln in einem düsteren Western-Setting

Nightmare Frontier auf Steam kombiniert Rundentaktik und Extraction-Mechaniken in finsterer Western-Atmosphäre. Nebenbei wird auch ordentlich gelootet und gelevelt.

Was ist das für ein Spiel? Entwickler Ice Code Games, der übrigens auch hinter Spielen wie Hard West 2 und Rogue Waters steckt, bezeichnet sein neues Spiel als „Tactical Extraction Looter“. Erscheinen soll es noch im Sommer 2025 auf Steam, wo es auch schon eine Shop-Seite gibt.

Den Trailer zu Nightmare Frontier seht ihr hier:

Der amerikanische Traum wird zum Albtraum

Worum geht es in dem Spiel? In Nightmare Frontier erobert ihr eine Stadt zurück die von wahr gewordenen Albträumen geplagt wird. Diese Albträume werden auch „Dreadweavers“ genannt, was man als „Schreckensweber“ ins Deutsche übersetzen könnte.

Das Spiel versetzt euch dabei in die USA der frühen 1900er. Optisch erinnert also immer noch vieles an den Wilden Westen, nur eben in düster – so, wie man es vielleicht aus Hunt: Showdown 1896 kennt. Nightmare Frontier wagt im Vergleich dazu allerdings einen eher cartoonigen Look.

Spielerisch erwarten euch hier Rundentaktik-Kämpfe gegen die verschiedenen Monster im Game. Diese Kämpfe bestreitet ihr mit einer Gruppe von Plünderern. Innerhalb der Kämpfe kommt es darauf an, ihre besonderen Fähigkeiten taktisch klug einzusetzen. Einige Beispiele:

Ein Charakter verursacht mit seiner Schrotflinte Flächenschaden, sollte also immer möglichst viele Gegner gleichzeitig im Schussfeld haben

Ihr könnt Gegner herumstoßen und so mehreren Feinden auf einmal Schaden zufügen. Diese können aber auch dasselbe mit euch machen

Nebenbei sammelt ihr Loot – darunter neue Waffen und Ausrüstungsgegenstände – und schaltet neue Fähigkeiten frei. Dabei greift ihr auf einen Talentbaum zurück. So verbessert ihr eure Charaktere mit jedem erfolgreichen Einsatz.

