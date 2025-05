Neues Rollenspiel auf Steam und PS5 will sein wie Skyrim, bietet gute Story und harte Kämpfe

Nach einem erfolgreichen Early Access startet das neue RPG eines polnischen Studios auf Steam und Konsole. Dieses schickt Spieler in eine düstere Neuinterpretation der Artus-Legende in einem düsteren Fantasy-Setting.

Was ist das für ein Spiel? Es handelt sich um das Open-World-RPG „Tainted Grail: The Fall of Avalon“ des polnischen Studios Questline, das bereits heute – am 23. Mai 2025 – auf Steam, PS5 und Xbox erscheinen wird.

Das Spiel befand sich seit dem 30. März im Early Access und konnte bereits viele Spieler von sich überzeugen. Auf Steam hat es aktuell eine sehr positive Bewertung (86 % der 4.566 Nutzerrezensionen sind positiv), was die Vorfreude der Spieler deutlich macht.

Am Tag vor dem Release veröffentlichte das Studio einen Story-Trailer, der die düstere Atmosphäre des Spiels zeigt:

Die Artus-Legende in einem düsteren Licht

Was wissen wir über die Story? Die Geschichte von Tainted Grail ist eine düstere Neuinterpretation der Artus-Legende, dessen Welt in einem ewigen Herbst gefangen ist und bekannte Legenden in einem anderen, neuen Licht (oder neuer Dunkelheit) darstellt. Dafür bietet das Spiel die Möglichkeit, allerlei Entscheidungen zu treffen und dadurch verschiedene Enden zu erreichen.

Man tritt hierfür in die Fußstapfen von König Arthur und versucht, die Mysterien um dessen Legende und das Königreich aufzudecken. Währenddessen kehrt eine chaotische Kraft in die Welt zurück, die das Überleben – zusätzlich zu den vielen Gegnern, Sekten und einer feindlichen Umgebung – weiter erschwert.

Wie ist die Stimmung rund um das Spiel? Die Vorfreude auf den Release wird in den Kommentaren unter dem Trailer auf YouTube und den Steam-Rezensionen deutlich:

nis_gia kommentiert auf YouTube: „Kann den morgigen Tag kaum erwarten, die Demo war so gut, abgesehen von den Leistungsproblemen, die zu erwarten sind und hoffentlich mit einem Patch behoben werden. Macht weiter so, es scheint ein Spiel und ein Team zu sein, das Unterstützung verdient, und wenn man ihm Zeit gibt, denke ich, dass es wirklich glänzen wird. Ein großes Lob für den Aufbau der Welt und das nur aufgrund der Demo und Leaks.“

Ogma schreibt auf Steam: „Auf die Gefahr hin, wie ein unerträglicher Snob zu klingen: Wenn ihr eine erwachsenere, besser umgesetzte Version des Elder-Scrolls-Gameplays sucht, ist dies das Richtige.“

Trogdor Burninator kommentiert auf Steam: „Die Geschichte und die Dialoge sind großartig. […] Es wird viel erzählt, man findet Bruchstücke der Geschichte in Notizen, Tagebüchern, Stadtgesprächen, Gerüchten von Leuten, die man trifft, und dann stößt man auf diese seltsamen und wundervollen, mystischen Dinge da draußen, und es gibt diesen Wow-Faktor, wenn man das tut. Mit einem Wort: Immersion. Skyrim hat es geschafft, und diese Jungs auch.“

Da Tainted Grail: The Fall of Avalon bereits heute erscheint, könnt ihr es direkt selbst austesten, falls das düstere RPG euer Interesse geweckt hat. Wenn ihr vorher aber lieber noch mehr zu dem Open-World-Spiel erfahren wollt, und vielleicht mehr über das Gameplay wissen wollt, könnt ihr hier auf MeinMMO mehr erfahren: Ein neues Rollenspiel ist wie ein düsteres Skyrim, aber mit richtig guter Grafik und erscheint schon bald auf Steam, PS5 und Xbox