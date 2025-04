Ein neues Rollenspiel ist wie ein düsteres Skyrim, aber mit richtig guter Grafik und erscheint schon bald auf Steam, PS5 und Xbox

Fans des RPG-Genres warten schon Jahre auf ein Elder of Scrolls 6, doch Bethesda ist lieber an Remastern dran. Gut, dass die Entwickler von Questline bald einen neuen Titel rausbringen – und dieser ist wie ein düsteres Skyrim mit starker Grafik.

Was ist das für ein Spiel? Es handelt sich dabei um Tainted Grail: The Fall of Avalon, ein düsteres RPG. Ihr nehmt die Rolle eines Helden ein und startet in einer Welt, die von der Artus-Legende inspiriert wurde – euren Helden erstellt ihr selbst. Genau wie in Skyrim könnt ihr dabei der Haupt- oder den Nebenquests folgen, Dungeons erkunden, euren Charakter stärken und die Welt von Avalon entdecken.

Neben dem Erkunden können sich Fans auch in das umfangreiche Buildcrafting stürzen und verschiedene Kombinationen ausprobieren, um in den Kämpfen zu brillieren. Das Spiel lässt euch aber nicht Jahre auf einen Release warten, denn ihr könnt mit der 1.0-Version schon am 23. Mai 2025 durchstarten.

Den Gameplay-Trailer zu Tainted Grail: The Fall of Avalon findet ihr zudem hier:

Über 50-70 Stunden Spielzeit, 200 Nebenquests und mehr

Was hat Tainted Grail zu bieten? Wenn Tainted Grail durchstartet und die finale Release-Version 1.0 veröffentlicht wird, könnt ihr mit folgenden Dingen rechnen:

Zugang zum vollen Game, darunter 3 riesige Gebiete, die erkundet werden wollen

ca. 50-70 Spielstunden, je nach Erkundungstyp

Eine Haupt-Story-Quest mit bis zu 100 unterschiedlichen Enden

Über 200 Nebenquests

Über 250 einzigartige NPCs

Über 400 einzigartige Waffen (darunter auch Schilde)

Über 55 Zauber und 14 Seelen-Würfel

Über 75 Dungeons

Über 100 einzigartige Gegner sowie Varianten von ihnen

Während die Hauptquest von Skyrim nicht jeden Fan überzeugen konnte und eine einzige End-Möglichkeit bot, bewirbt sich Tainted Grail mit bis zu 100 unterschiedlichen Enden. Je nachdem, welche Entscheidungen man trifft. Das soll für einen hohen Wiederspielwert sorgen.

Ihr könnt aber auch darauf verzichten und Achievements sammeln, Nebenquests erledigen oder einfach die Welt von Avalon erkunden – ihr habt die Wahl.

Wie viel kostet das Spiel? Das Spiel wird zum Release 43,99 € kosten. Wer möchte, kann zudem noch einige, rein optionale, kosmetische Inhalte, wie die Pferderüstung, für umgerechnet 9,99 € erwerben. Sie sind aber nicht notwendig.

Welche Plattformen bekommen Tainted Grail? Das Spiel kann schon auf Steam vorbestellt werden, soll aber auch auf Xbox sowie PS5 erscheinen. Die Demo könnt ihr bereits spielen.

Gibt es einen Haken? Wer auf eine vollständige, deutsche Vertonung hofft, der wird enttäuscht sein. Das Spiel erscheint nur mit einer englischen Vertonung – Untertitel, Menüs und Beschreibungen sind aber auf Deutsch und anderen Sprachen verfügbar. Ein anderes RPG ist gerade auf Steam auch interessant: Im Sommer erscheint ein brachiales neues Action-RPG aus China, verzweifelte Spieler fragen: „Könnt ihr Devs mal chillen?“