Im Sommer erscheint ein brachiales neues Action-RPG aus China, verzweifelte Spieler fragen: „Könnt ihr Devs mal chillen?“

Das nächste große Action-RPG aus China könnte schneller kommen als gedacht. Einige Spieler sind deswegen sogar regelrecht verzweifelt.

Von welchem Spiel ist die Rede? Gemeint ist Wuchang: Fallen Feathers. Dabei handelt es sich um ein Action-Rollenspiel, das im China des 17. Jahrhunderts spielt. Wir haben im Oktober 2024 schon einmal über das Spiel berichtet. Damals hieß es nur, dass das Spiel irgendwann 2025 erscheinen soll.

Nun gibt es einen konkreten Release-Termin: Wie ein neuer Trailer verrät, soll Wuchang: Fallen Feathers bereits am 24. Juli 2025 erscheinen. Damit kommt das Action-RPG früher, als viele angenommen haben. Noch dazu quetscht es sich in ein ziemlich volles Jahr rein.

Den Trailer seht ihr übrigens hier:

Das Jahr 2025 ist jetzt schon voller Highlights

Einige Spieler sind überfordert:

So schreibt Hi_Vader317 unter dem Trailer zum Spiel (via YouTube): “Könnt ihr Devs mal chillen? Ich brauche eine Verschnaufpause von all den neuen Spielen, die bisher 2025 rausgekommen sind.” Sein Kommentar hat über 900 Likes

Hi_Vader317 erklärt in den Antworten zu seinem Kommentar, dass er noch am neuen Spiel zu Indiana Jones hänge und ergänzt: “AC Shadows, Fatal Fury, Expedition 33 – so viel großartiger Content!”

Erst vor wenigen Tagen erschien Clair Obscur: Expedition 33, das schnell zu einem großen Hit wurde und mit dem Remaster von Oblivion kehrte eines der beliebtesten Spiele zu The Elder Scrolls überraschend zurück.

Worum geht es in dem Spiel? Wuchang: Fallen Feathers spielt im China des Jahres 1647. Die Ming-Dynastie ist gerade erst untergegangen und die Bewohner des Reichs leiden an einer mysteriösen Krankheit, die sie in Monster verwandelt. Ihr spielt Wuchang: Eine erfahrene Piratenkriegerin, die ihre verstorbene Schwester wieder zum Leben erwecken will.

Der neue Trailer zeigt gleich einen ganzen Bosskampf. In diesem begegnet ihr einer Braut, die von einer Art Parasit befallen zu sein scheint. Sie bewegt sich dabei recht grazil durch die Arena und schlägt flink zu – genauso flink weicht Wuchang aber auch aus und pariert die Attacken ihrer Gegnerin.

Der gezeigte Kampf weckt bei vielen Lust auf mehr. So schreibt Avalanste (via YouTube): „Heilige Scheiße, der Kampf sieht so polished aus – das hat absolut nichts mehr mit dem ersten Trailer zu tun.“ leandromiguel4481 findet indes: „Verdammt, asiatische Entwickler liefern gerade richtig ab“

Wuchang: Fallen Feathers erscheint für den PC auf Steam und im Epic Games Store, sowie für die PS5 und Xbox Series X|S. Außerdem wird das Spiel im Xbox Game Pass enthalten sein.

