Ihr dachtet, keiner will die Switch 2, weil sie so teuer ist, doch jetzt meldet sich der Boss von Nintendo

Die Switch 2 kostet in Euro fast 500 Euro und viele halten den Preis für zu hoch. Doch jetzt hat sich Nintendos Chef gemeldet und erklärt: Die Nachfrage nach der Switch 2 ist so hoch, dass man die Nachfrage nicht gedeckt bekommt. Dabei hatte er im November 2024 noch erklärt, dass der Kauf einer Switch 2 ganz einfach sei.

Die Switch könnt ihr seit ein paar Wochen in verschiedenen Shops vorbestellen. In Japan war dies über den „My Nintendo Store“ möglich. Doch die Nachfrage ist wohl so groß, dass man diese kaum gedeckt bekommt.

Nun entschuldigt sich Nintendos Präsident Shuntaro Furukawa persönlich bei den interessierten Spielern.

In Japan gibt es keine Garantie dafür, dass jeder Spieler eine Switch 2 kaufen kann

Wie läuft das in Japan? In Japan wird die Switch 2 über eine Art Lotterie verkauft: Ihr meldet euch für den Kauf an und hofft, dass ihr im Shop eine Switch 2 bestellen könnt. Wer kein „Los“ erhält, der kann auch keine Konsole bestellen. Das erinnert an Praktiken, die man auch gegen Scalper während der Corona-Pandemie einsetzte.

Das sagt jetzt der Nintendo-Chef: Furukawa erklärte, dass man eine „extrem hohe Anzahl von Bewerbungen“ für die Switch 2 erhalten habe und diese die angepeilte Zahl bei weitem übersteigt. Davon berichtet das englische Magazin Dexerto. So äußerte sich Furukawa am 23. April 2025 auf X zu diesem Problem und erklärte (via x.com):

Wir haben eine extrem hohe Anzahl von Bewerbungen erhalten, etwa 2,2 Millionen Menschen allein in Japan. Diese Zahl übersteigt jedoch bei weitem unsere Erwartungen und übersteigt bei weitem die Anzahl der Nintendo Switch 2-Konsolen, die am 5. Juni über den My Nintendo Store ausgeliefert werden können.

Der Nintendo-Präsident erklärte weiter, dass „sie leider davon ausgehen, dass eine beträchtliche Anzahl von Kunden nicht ausgewählt wird, wenn die Gewinner morgen, am 24. April, bekannt gegeben werden.“

Nach der ersten Verlosungsrunde soll es anschließend eine zweite Runde geben. Doch Furukawa fügte hinzu, dass es keine Garantie dafür gibt, dass alle Kunden die Konsole vorbestellen können.

Wir entschuldigen uns zutiefst dafür, dass wir trotz unserer Vorbereitungen nicht in der Lage waren, Ihre Erwartungen zu erfüllen. Als Reaktion auf diese Nachfrage arbeiten wir derzeit daran, unser Produktionssystem weiter zu stärken.

Nintendos Chef hatte im November 2024 versprochen, dass der Kauf einer Switch 2 sehr einfach sei

Was war 2024? Im November 2024 versicherte der Nintendo-Chef, dass es ganz einfach sein soll, eine Switch 2 zu bestellen. So erklärte er, dass man einfach eine so große Anzahl von Nintendo Switch 2 herstellen würde, sodass sie immer vorrätig seien. Und damit wäre die Switch 2 für Scalper nicht mehr attraktiv genug, sodass sich Spieler keine Sorgen machen bräuchten.

