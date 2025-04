In Japan gibt es zwei Modelle der Switch 2, doch weniger als 3 % wollen unsere Version

In Japan ist es Spielern vorbehalten, zwischen zwei unterschiedlichen Modellen der Switch 2 zu wählen. Doch wie eine Umfrage zeigt, wäre eine Konsole völlig ausreichend gewesen.

Zwischen welchen Konsolen können Japaner wählen? Die Spieler in Japan haben die Möglichkeit, zwischen zwei Modellen zu wählen:

Die Konsole, die auch im Rest der Welt erhältlich ist, ist nicht an eine bestimmte Region gebunden. Sie kostet rund 429 Euro im japanischen Handel.

Die zweite Konsole ist eine Switch 2, die nur in Japan funktioniert. Die Spracheinstellungen sind nur auf Japanisch verfügbar, und der Nintendo-Account, der mit der Konsole verknüpft ist, muss in Japan erstellt worden sein. Auch der eShop enthält nur japanische Spiele und akzeptiert nur japanische Kreditkarten und PayPal-Accounts.

Der Vorteil der zweiten Switch 2 ist, dass sie, vermutlich durch den eingeschränkten Zugriff, deutlich günstiger ist als die erste Variante. Sie kostet umgerechnet nur etwa 306 Euro und ist damit über 100 Euro günstiger als die Switch-Variante, die auch im Rest der Welt erhältlich ist.

Eine Umfrage unter den Japanern zeigt, zu welcher Variante die Spieler aus dem Land tendieren. Es zeichnet sich dabei ein klarer Favorit ab.

Japan bevorzugt eine Switch 2 ganz besonders

Welche Konsole ist beliebter? Rund 60.000 Personen haben an einer inoffiziellen Umfrage des japanischen Content Creators R_GameTV auf X teilgenommen. All die Teilnehmer sind Interessenten, die sich auf eine Switch 2 beworben haben. In Japan wurden die Vorbestellungen nämlich wie in einer Lotterie abgewickelt, bei der das Glück entschied, wer eine Vorbestellung auf die Switch 2 erhält.

Die Umfrage zeigt deutlich, welche Konsole beliebter ist (via X):

69,7 % aller Teilnehmer haben sich auf eine Switch 2 beworben, die nur mit japanischem Account funktioniert und Mario Kart World als Bundle beinhaltet

27,5 % haben sich nur für die Switch 2 mit japanischem Account beworben

Nur 2,9 % wollten die Switch 2, die es auch im Rest der Welt gibt

Damit haben sich insgesamt 97,1 % für die Variante der Switch 2 entschieden, die es nur in Japan gibt. Vermutlich haben der günstigere Preis und mögliche Sprachbarrieren dazu geführt, dass das Interesse für Spiele außerhalb Japans kaum da war.

Wieso sollte man sich die teurere Konsole in Japan holen? Die Switch 2, die weltweit verkauft wird, bietet den Vorteil, dass sie eine größere Auswahl an Spielen hat, die es nicht in Japan gibt. Durch kulturelle Unterschiede, Lizenzvereinbarungen oder Marktstrategien kann es sein, dass bestimmte Titel nicht im eShop in Japan auftauchen, darunter Celeste oder The Binding of Isaac: Afterbirth+.

Außerdem war die Chance bei der mehrsprachigen Switch 2 höher, sie zu ergattern. Da sich weniger Leute auf die Lotterie beworben haben, hätte man eher an eine Switch 2 kommen können.

Auch MeinMMO hat eine Umfrage gestartet. Wir wollen von euch wissen, welche Spiele die Switch 2 haben müsst, damit ihr sie euch kauft. Momentan kristallisieren sich 2 klare Favoriten heraus. Verratet uns eure Meinung im folgenden Artikel: Welche Spiele muss die Switch 2 haben, damit ihr euch sie holt?