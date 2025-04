Welche Spiele muss die Switch 2 haben, damit ihr euch sie holt?

Die Nintendo Switch 2 steht für 2025 in den Startlöchen. Mit der neuen Konsolengeneration wird es wieder einen Schwung frischer Spiele geben, die angestaubte IPs wieder zum Leben erwecken könnte. Welche davon wollt ihr am liebsten sehen? MeinMMO will es wissen!

Spieler, die schon seit vielen Jahren ein großer Fan von Nintendo sind, werden sich die Switch 2 vermutlich nicht entgehen lassen. Doch es gibt auch viele Gamer, die erst überzeugt werden müssen, bevor sie sich die neue Hybridkonsole von Nintendo holen. Gerade durch Konkurrenten wie das Steam Deck und Alternativen ist das Handheld-Merkmal kein alleiniger Kaufgrund mehr.

Doch Nintendo überzeugt seit Generationen mit seinen hauseigenen Spielen. Marken wie Super Mario und The Legend of Zelda sind nicht mehr von den Konsolen wegzudenken. Deshalb wollen wir von euch wissen: Welche Spiele-Reihen müssen fortgesetzt werden, am besten noch als Launch-Titel der neuen Konsole, damit ihr euch die Switch 2 kauft?

Den Trailer zur Switch 2 könnt ihr euch hier anschauen:

Stimmt ab, welche Spiele euch zum Kauf der Switch 2 überzeugen würden

Stimmt deshalb mit ab, welche Spiele-Reihen eine Fortsetzung bekommen müssen, damit ihr euch die neue Konsole kauft. Dabei haben wir nur den allgemeinen Namen aufgelistet, denn die genauen Titel sind noch nicht bekannt. Da mehrere Spiele-Reihen zur Auswahl stehen, könnt ihr 3 Stimmen verteilen.

Zur Auswahl stehen euch dabei viele Franchises, die auf den Nintendo-Konsolen beheimatet sind. Sollten wir einen wichtigen Titel vergessen haben, der euch am Herzen liegt, könnt ihr die letzte Option ein anderes Spiel anklicken. Gebt dann in den Kommentaren Bescheid, auf welches neue Spiel ihr euch freuen würdet.

Neben den hauseigenen Marken wird es vermutlich wieder einige Third-Party-Titel geben, die von unabhängigen Entwicklern designt wurden. MeinMMO hat euch in einem separaten Artikel alle Spiele aufgelistet, die es am wahrscheinlichsten für Switch 2 geben könnte: Third-Party-Spiele, die ihr auf der Nintendo Switch 2 erwarten könnt – Gerüchte und Spekulationen