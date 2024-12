„2025 mit dem besten Spiel beginnen“: Kingdom Come 2 verschiebt den Release und löst so ein Problem vieler Spieler

Wie groß wird Prologue: Go Wayback! tatsächlich? Das Spiel wird den Maßstab der Tech-Demo wohl nicht erreichen, zumindest haben die Entwickler das an keiner Stelle ausdrücklich gesagt. Project Artemis dürfte aber durchaus eine so große Spielwelt anpeilen.

Wie der Name bereits verrät, soll es sich hierbei nur um einen ersten Schritt hin zu einem noch größeren Spiel handeln. Das ist bislang unter dem Projektnamen Artemis bekannt und soll dann auch Multiplayer bieten. Im Zentrum steht eine große, emergente Open-World, die sich immer wieder verändert. Möglich macht das eine hauseigene Technologie namens Melba. Die ist laut den Entwicklern in der Lage, dank maschinellem Lernen sofort Millionen von Karten zu generieren.

Was ist das für ein Spiel? Prologue: Go Wayback! ist ein Singleplayer-Survival-Spiel. Euer Ziel ist einfach: Schützt euch vor dem extremen Wetter, erreicht die Wetterstation und ruft nach Hilfe.

Das erste der drei angekündigten Spiele trägt den Namen Prologue: Go Wayback! und soll im zweiten Quartal 2025 in den Early Access starten. Einen Trailer haben die Entwickler ebenfalls veröffentlicht.

Um welches Spiel geht es hier? Im Anschluss an die PC Gaming Show am 5. Dezember 2024 hat das Entwicklerstudio Playerunknown Productions – das neue Studio von Brendan Greene, dem ehemaligen Chefentwickler von Playerunknown’s Battlegrounds (kurz PUBG) – gleich drei neue Spiele angekündigt.

Der Schöpfer von PUBG verfolgt mit einem neuen Survival-Spiel auf Steam ein großes Ziel: Eine gigantische Spielwelt, vielleicht sogar so groß wie unsere Erde. Eine Demo zeigt, was möglich wäre.

