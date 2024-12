In einem neuen Survival-Spiel auf Steam füttert ihr verlorene Seelen an einen unheimlichen Lokomotiven-Gott

In RailGods of Hysteria auf Steam streift ihr durch eine von unsäglichen Schrecken verwüstete Welt. Glücklicherweise habt ihr dazu den passenden Untersatz: Eine lebendige Lokomotive, die nicht mit – sagen wir mal „traditionellen“ – Brennstoffen betrieben wird.

Was ist das für ein Spiel? RailGods of Hysteria ist ein Survival-Spiel mit isometrischer Kamera, ihr schaut also von oben leicht schräg auf eure Spielfigur. Darin führt ihr alleine oder mit bis zu drei weiteren Spielern einen Überlebenskampf gegen unheimliche Kreaturen.

Der Release des Spiels ist für das Jahr 2025 angesetzt. Vom 5. bis zum 11. Dezember gibt es allerdings bereits einen Playtest, zu dem ihr euch auf Steam anmelden könnt. Im Trailer zeigen die Entwickler erstes Gameplay aus ihrem Spiel:

Überleben auf einer Albtraum-Lokomotive

Worum geht es im Spiel? Beim Setting haben sich die Entwickler bei Troglobytes Games stark von der Horrorliteratur H. P. Lovecrafts inspirieren lassen. Die „Großen Alten“ haben die Welt verwüstet und die Realität zu einem einzigen Albtraum verkommen lassen.

Diesen Albtraum übersteht ihr nur mit der Hilfe eines RailGods – einer lebendigen (wenn man das so nennen kann) Lokomotive. Die wird eure Festung auf Schienen. Geheizt wird die allerdings nicht mit Kohle, sondern – wie denn auch sonst – mit dem Fleisch eurer Feinde.

Die einzelnen Waggons eures RailGods lassen sich stark individualisieren. Der Zug ist nicht nur eine Festung auf Schienen, sondern auch euer Zuhause. Außerdem stattet euch der RailGod mit besonderen Kräften aus, wenn ihr euch als guter Diener erweist.

Eure Fahrten sollten gut bedacht sein, denn der Wahnsinn der Welt färbt auf eure geistige Verfassung ab. Der Zug ist eure Zuflucht, in denen ihr vor diesem Wahnsinn geschützt seid und euch regeneriert. Da stören auch die ganzen Tentakel nicht, die aus ihm herausragen.

Fans des von H. P. Lovecraft inspirierten Horrors werden auf Steam ständig mit neuen Spielen versorgt. Ein Titel dürfte für alle interessant sein, die eine Alternative zu Among Us suchen: Neues Party-Spiel auf Steam ist wie ein Mix aus Among Us und Cult of the Lamb – ihr könnt es kostenlos testen