Ein Survival-Spiel lässt euch die postapokalyptische Erde aus einer ganz neuen Perspektive sehen

Im Survival-Spiel auf Steam ist die Erde schon lange nicht mehr das Zuhause der Menschheit: Eure Aufgabe ist es, zu erfahren, was mit dem Planeten los ist. Eure fliegende Basis spielt dabei eine große Rolle.

Was ist das für ein Spiel? Forever Skies ist ein Open-World-Survival-Spiel vom Entwicklerstudio Far From Home. Das Spiel erschien am 22. Juni 2023 im Early Access, die Entwickler schrauben also noch aktiv weiter an dem Ding.

Am 9. Dezember 2024 hat das Entwicklerteam ein großes Update veröffentlicht. Das kommt mit einem Koop-Modus für bis zu 4 Spieler und vielen weiteren Neuerungen. Den Trailer zu diesem Update seht ihr hier:

Postapokalypse aus einer völlig neuen Perspektive

Worum geht es in dem Spiel? In Forever Skies erkundet ihr eine von Umweltkatastrophen zerstörte Erde. Ihre Oberfläche liegt unter einer dicken Schicht giftigem Staub bedeckt und die Menschheit hat den Planeten schon lange verlassen.

100 Jahre nach der Verwüstung des Planeten kehrt ihr auf die Erde zurück. Doch die Welt, die ihr dabei vorfindet, ist eine gänzlich andere: Eigenartige Tiere und Pflanzen bewohnen nun einen Planeten, der für Menschen kaum noch bewohnbar ist.

In den Überresten der alten Welt sucht ihr nach Antworten: Was ist vor 100 Jahren auf der Erde passiert? Warum haben die Menschen sie verlassen? Noch dazu sucht ihr nach einem Heilmittel für eine Krankheit, die eure Familie bedroht.

Im Zentrum des Spiels steht der Bau eines eigenen Luftschiffs. Diese fliegende Basis erlaubt nicht nur eine schöne Sicht auf die zerstörte Welt, sondern lässt sich nach Belieben erweitern. Dort craftet ihr auch neue Gegenstände und untersucht Proben, die ihr am Boden gefunden habt.

Koop-Modus und Überarbeitung von Spielmechaniken

Was ist neu im Spiel? Das „World Evolved & Co-op“-Update beinhaltet wie erwähnt einen Koop-Modus für bis zu 4 Spieler. Den könnt ihr in einer geschlossenen Lobby mit Freunden oder in einer offenen Lobby spielen. Letzterer kann jeder beitreten. Der Gameplay-Loop von Forever Sky hat sich mit dem Update ebenfalls stark gewandelt. Mehr dazu lest ihr in einem Beitrag der Entwickler auf Steam.

