Ein neues Survival-Spiel zu Monster Hunter mit Open World wurde angekündigt

Während die Veröffentlichung von Monster Hunter Wilds am 28. Februar 2025 sehnsüchtig erwartet wird, wurde nun ein weiteres neues Monster Hunter angekündigt. Mit Monster Hunter Outlanders soll ein mobiler Ableger der Reihe erscheinen, der mit einer Open World daherkommt und sich im Survival-Genre bewegen soll.

Was ist bisher bekannt? „Monster Hunter Outlanders“ wird kostenlos für Android und iOS erscheinen und InApp-Käufe bieten. Einen genauen Erscheinungszeitraum gibt es bisher nicht, allerdings soll es mehrere Playtests im Voraus geben, an denen interessierte Monsterjäger teilnehmen können.

Geschaffen wird das Ganze von Capcom und dem Entwicklerteam von TiMi Studio Group. Letztere sind bereits durch Spiele wie Pokémon Unite oder Call of Duty Mobile bekannt. Monster Hunter Outlanders soll einen ursprünglicheren Ansatz verfolgen als Monster Hunter NOW, das andere mobile Spiel im Universum von Monster Hunter, welches sich eher an Titeln wie Pokémon GO misst.

In einem Ankündigungstrailer geben Capcom und TiMi Studio Group einen ersten Vorgeschmack auf das kommende Spielerlebnis:

Gefährliche Monster und putzige Begleiter

Was zeigt der Trailer? Im Video sind verschiedene Landschaften und Biome zu sehen, durch die ihr euch in bekannter Manier durch Rennen, Klettern, Hangeln und Rutschen fortbewegen könnt. Zusätzlich gehören Katapulte und Gleitschirme hier zu euren Fortbewegungsmitteln.

Bereits bekannte Monster und Rüstungen, die auf diese schließen lassen, wie beispielsweise Rathalos, Anjanath und Groß-Jagras sind ebenfalls zu erkennen. Zum Schluss ist eine Karte in einem Buch zu sehen, die vermutlich auf die Karte der Open World hinweist.

Welche Inhalte soll es geben? Monster Hunter Outlanders soll Spielern ein „Gesamtpaket“ bieten, das alle beliebten Features des Franchise auf dem Smartphone oder Tablet spielbar macht und grenzt sich damit deutlich von Monster Hunter NOW ab. Das Spiel wird sowohl solo als auch im Multiplayer spielbar sein.

Es wird eine Open World mit klassischen Monsterjagden geben, wie man sie auch aus anderen Teilen von Monster Hunter kennt. Auch die Waffen und Rüstungen werden sich an den bekannten Teilen orientieren.

Neu hinzu kommen neben den Felynen-Begleitern auch andere tierische Weggefährten, die euch auf eurer Jagd unterstützen werden. So zum Beispiel werdet ihr einen kleinen Vogel oder einen Affen an eurer Seite wissen können.

In Monster Hunter Outlanders bekommt ihr neue Gefährten an eure Seite.

Ebenso werdet ihr während der Geschichte auf verschiedene Charaktere treffen. Diese werden, anders als in anderen Teilen, nicht nur eure Verbündeten, sondern voraussichtlich auch durch euch spielbar sein.

