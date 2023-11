Neues Koop-Spiel im DC-Universum zeigt die verrückte Ex vom Joker im Trailer

Suicide Squad: Kill the Justice League stellt in einem kurzen Trailer Harley Quinn vor. Die ehemalige Therapeutin beweist darin, dass sie zwar ziemlich verrückt, aber sehr hilfreich für die Gruppe ist. Spieler feiern sie schon jetzt als großartigen Charakter.

Worum geht es? Harley Quinn wird einer der spielbaren Charaktere in dem kommenden Action-Abenteuer im DC-Universum.

In Suicide Squad: Kill the Justice League stellt ihr euch als die „Bösewichte“ Harley Quinn, King Shark, Deadshot und Captain Bommerang, der Aufgabe, die Justice League zu töten. Denn diese stehen unter der Kontrolle des Alien-Bösewichts Brainiac und sind damit zu einer großen Bedrohung für die gesamte Menschheit geworden.

Das Spiel soll am 30. Januar 2024 für PC, PS5 und Xbox erscheinen.

In einem kurzen Trailer wird die verrückte Schlägerin jetzt ins Rampenlicht gerückt:

Was zeigt der Trailer? Der Trailer beginnt mit einer kleinen Vorstellung von Harley Quinns Charakter. Beschrieben wird sie dort als eine verrückte Frau, die nichts ernst nimmt, aber hilfreich für die Mission sein wird.

Denn wie dann gesagt und auch gezeigt wird, kann Harley Quinn hart zuschlagen, sehr gut schießen und ist dabei unglaublich agil und flink. Dazu kommt, dass sie sich inzwischen auch die Technologie von Batman geschnappt hat und damit ziemlich gefährlich für ihre Feinde ist.

Während man so einiges über die Exfreundin des Jokers erfährt, wird alles von einigen Gameplay-Ausschnitten begleitet. In diesen bewegt sie sich flink und gekonnt durch die Gegner und haut mit ihrem Baseballschläger ordentlich zu.

Wie es scheint, hat sich Harley Quinn auch recht schnell an die neue Technologie von dem beliebten Fledermaus-Helden gewöhnt. In den Gameplay-Szenen sieht man sie sich an seinem Greifhaken durch die Gegend schwingen und mit verschiedenen Schusswaffen die Gegner im Flug erledigen.

Wie sind die Reaktionen? Wenn einige Spieler auch vorsichtig auf das kommende Spiel im DC-Universum gucken, scheinen sie sich gerade auf die Figur Harley Quinn besonders zu freuen. Dies zeigen die Reaktionen in ihren Kommentaren (via YouTube):

allenwarfield schreibt: „Sie ist der Grund, warum ich mir dieses Spiel hole“

danny14cyberkillr36 schreibt: „Harley Quinn mit einem Baseballschläger und Pistole gegen die Justice League, scheint legitim“

ramavetos schreibt: „Kann ich die ganze Story nur als Harley durchspielen?“

Auch, wenn die Reaktionen auf die Figur Harley Quinn zwar ziemlich positiv ausfallen, werden immer noch einige Stimmen laut, die sich negativ über das Gameplay äußern. Dieses hat schon in den vergangenen Videos viele Spieler enttäuscht und weckt bei vielen die Angst einen Flop zu erhalten.

Was haltet ihr von Suicide Squad: Kill the Justice League und den Informationen, die es bis jetzt gibt? Wie gefällt euch Harley Quinn als Charakter? Schreibt eure Meinung gerne in den Kommentaren.