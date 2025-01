Wenn euer Stuhl beim Vorstellungsgespräch wackelt, könnte es ein Test sein

Ganz gleich, wie ihr mit so einer Situation umgehen würdet. Ob im Vorstellungsgespräch oder im täglichen Leben, sind es oft die kleinen, unerwarteten Herausforderungen, die uns wirklich auf die Probe stellen. Bill Gates erklärt dazu, wie ihr auf eine der schwierigsten Fragen in einem Bewerbungsgespräch antworten könnt und dabei authentisch bleibt.

Diese Reaktion kann darauf hindeuten, dass der Bewerber Schwierigkeiten hat, sich zu konzentrieren oder Probleme anzugehen. Auch wenn die Reaktion nicht unbedingt negativ ist, wird sie in der Regel nicht so hoch bewertet.

RFA One: So könnte der Start der leistungsstärksten deutschen Orbitalrakete aussehen

Chef ruinierte seine Firma in 59 Sekunden auf Twitch – Was wurde aus ihm?

Was ist dieser Test? Mit dem „Wackeltest“ kann in einem Vorstellungsgespräch die Reaktion eines Bewerbers auf eine unangenehme Situation getestet werden. Diese Methode ist unscheinbar, aber informativ und beruht auf psychologischen Studien, ähnlich wie der Test mit dem Wasserglas (via arbeits-abc.de ). Das Ziel des Tests ist es, herauszufinden, wie gut der Bewerber mit kleinen Herausforderungen umgeht und wie er auf eine störende Situation reagiert.

wpDiscuz

Insert

You are going to send email to