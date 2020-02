Die Twitch-Streamerin Aeyvi hat sich live emotional zu Fake-Vorwüfen geäußert. So leidet sie nach eigener Beschreibung an einer Krankheit, die einem Schlaganfall ähnelnde Symptome erzeugt. Doch das glauben nicht alle.

Wer ist Aeyvi? Aeyvi ist vor allem bekannt als Streamerin von The Elder Scrolls Online und Skyrim, zeigt aber regelmäßig auch andere Spiele. Sie hat über 5.300 Follower auf Twitch und ist ein Teil vom offiziellen ESO Streamteam.

Sie nutzt das Streaming nicht nur zum Zocken, sondern auch um auf ihre Krankheit aufmerksam zu machen. Sie leidet nach eigener Aussage an Dysautonomia, was regelmäßig zu Schlaganfall-ähnlichen Symptomen bei ihr führt. Darum sitzt sie auch im Rollstuhl.

Zu ihrer Krankheit hat sie bereits im August 2018 ein Video auf YouTube veröffentlicht.

Was ist nun passiert? In einem Stream am 4. Februar las Aeyvi live einen Tweet vor, den sie zuvor bekommen hatte. Darin warf ihr ein unbekannter Nutzer vor, sie würde ihre Krankheit nur vortäuschen.

Gegen diese Aussage wehrte sie sich emotional und brach in Tränen aus. Dafür bekam sie viel Zuspruch aus ihrer Community.

Chronische Krankheiten werden jedoch nicht immer mit Zuspruch versehen, wie diese Geschichte zeigt:

Manche fordern Bann von Streamerin mit Tourette – Twitch bezieht klar Stellung

Fake-Vorwüfe gegen Aeyvi

Was wurde ihr vorgeworfen? In dem Tweet, den Aeyvi vorlas, warf der Nutzer ihr vor, dass sie die Krankheit simuliere. So schrieb er:

Der [die Krankheit] hat, aber am nächsten Tag wieder streamen kann. Niemand stellt das infrage? Und ihr Gesicht sieht nicht so aus wie das Gesicht von jemandem, der viele Schlaganfälle erlitten hat.

Auf diese Aussage reagierte Aeyvi mit Unverständnis, immerhin könne der Fremde nicht beurteilen, welche Muskeln sie fühle und welche nicht. Der Twitter-Nutzer schrieb weiter:

Ihr Gesicht ist normal. Sie ist von der Taille abwärts gelähmt.

Auch zu dieser Aussage gab es Kopfschütteln. Aeyvi hatte bereits im Vorfeld erklärt, dass sie nicht gelähmt sei, sondern die Krankheit sie zur Nutzung eines Rollstuhls zwinge.

Im weiteren Verlauf geht der Twitter-Nutzer dann auf ein Video ein, in dem Aeyvi ihre Beine selbstständig bewegt:

In dem Video bewegt sie ihre Beine, ohne die Hände dafür zu benutzen. Die von euch, die Augen im Kopf haben, werden die Wahrheit und die Gier erkennen. Diese ESO-Streamerin sucht einfach nur nach Geld und Aufmerksamkeit.

Die 3 größten deutschen Streamer auf Twitch und was sie so erfolgreich macht

7 Jahre dauerte die Diagnose der Krankheit

Wie schränkt die Krankheit Aeyvi ein? In einem zweiten Clip erklärt die Twitch-Streamerin, wie schlimm die Krankheit für sie sei:

Sie sei nicht gelähmt

Stattdessen habe sie Dysautonomia, eine Krankheit, bei der das Blut und der Sauerstoff in den falschen Teilen des Körpers stecken bleiben könne und so das Hirn nicht erreiche. Das führe dann zu den Symptomen wie bei einem Schlaganfall.

Sie habe nicht 1,5 Jahre im Rollstuhl zum Spaß verbracht und das Haus nicht verlassen.

Es habe 7 Jahre gedauert, bis die Ärzte endlich die richtige Krankheit bei ihr diagnostiziert hätten.

Danach stimmt sie ihrem Chat zu, dass sie sich nicht provozieren und ihr Gegenüber damit gewinnen lassen sollte. Doch sie kämpft auch für die Anerkennung ihrer Krankheit, unter der sie seit ihrem 14. Lebensjahr leide.

Emotionaler Appell an die Zuschauer

Im weiteren Verlauf wendet sie sich dann emotional an ihre Zuschauer. Sie wünscht sich, dass es nicht immer sofort Vorverurteilungen Betroffener gebe:

Nur weil man im Rollstuhl sitzt, ist man nicht automatisch gelähmt und es bedeutet auch nicht, dass man für immer im Rollstuhl sitzen muss. Manche Leute sind gelähmt, manche sind nur vorübergehend gelähmt, manche haben Krankheiten, die sie auch ohne Lähmung an den Rollstuhl binden, weil sie Schmerzen im Stehen haben. Manche Leute haben weiß Gott was für Probleme. Ihr wisst es nicht durch reines Anschauen der Leute. Das ist, wofür ich kämpfe und warum ich Videos mache.

Der Kampf gegen die Vorwürfe

Was tut Aeyvi gegen die Vorwürfe? Sie berichtet davon, dass sie in letzter Zeit regelmäßig solche Direktnachrichten auf Twitter bekommt, vermutlich von der immer gleichen Person.

Sie meldet die Person und versucht gleichzeitig, Aufmerksamkeit auf ihre Krankheit zu lenken. Darum streame sie und darum werde sie sich von solchen Nachrichten nicht unterkriegen lassen.

Für 2020 hat die Streamerin es sich zur Aufgabe gemacht, ihre Krankheit zu dokumentieren und Aufmerksamkeit darauf zu lenken, wie es Menschen mit chronischen Krankheiten geht und wie man diese unterstützen kann.

Fake-Vorwürfe auf Twitch kommen immer wieder vor. Häufig sind es schwarze Schafe wie dieser Halo-Streamer, die überhaupt dazu führen, dass diese auftauchen: