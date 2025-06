Streamer für EA FC 25 verpasst das Finale der Champions League, ermöglicht Fan und Vater tolles Stadionerlebnis: „Papa dreht durch“

Schaut euch hier den Teaser zur 2. Staffel von One Piece auf Netflix an.

GamerBrother verfolgte das Finale, das Paris Saint-Germain souverän mit 5:0 gewann, zu Hause am TV-Bildschirm. Vielleicht war es ein kleiner Trost, dass das Finale doch relativ einseitig verlief und die Tore nur auf einer Seite fielen. Ein anderer Streamer für EA FC 25 schoss in einem Spiel sogar über 40 Tore, doch nach Feiern war ihm gar nicht zumute.

Warum sich GamerBrother gerade für diesen Fan samt Kommentar entschied, bleibt spekulativ. Vielleicht fühlte er sich von der Geschichte des gemeinsamen Stadionbesuchs an sich und seinen eigenen Vater erinnert. Der Streamer ist regelmäßiger Stadionbesucher und zeigt in seinen Vlogs auf YouTube auch gerne seinen Vater als häufigen Begleiter.

Der Flug des Streamers wurde gecancelt, was ein pünktliches Ankommen in München schier unmöglich machen sollte. Trotz seiner Trauer über den Umstand („maximaler Bruch“) dachte der Streamer sofort an seine Community und rief seine Follower auf X dazu auf, sich für das freigewordene Ticket zu melden.

Warum verpasste der Streamer das Finale? Eigentlich plante GamerBrother am frühen Nachmittag des 31. Mais 2025 mit dem Flugzeug vom Düsseldorfer Airport nach München zu fliegen, um in der Allianz-Arena das Champions-League-Finale zwischen Inter Mailand und Paris Saint-Germain zu verfolgen.

Am Samstag, dem 31. Mai 2025 wollte der große deutsche Streamer für EA FC 25 Simon „GamerBrother“ Schildgen eigentlich zum Finale der Champions League nach München. Allerdings saß er in Düsseldorf fest. Spontan ermöglichte er einem Fan und seinem Vater einen unvergesslichen Abend.

