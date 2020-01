Hersteller SteelSeries stellt mit Apex 3, Apex 5 und Rival 3 zwei Tastaturen und eine Maus für den PC vor. Vor allem eine Tastatur hat eine Besonderheit, die aktuell noch eher eine Seltenheit ist.

Was hat SteelSeries vorgestellt? Hersteller SteelSeries hat die Gaming-Maus Rival 3 und die Gaming-Tastaturen Apex 3 und Apex 5 vorgestellt.

Im Folgenden wollen wir euch die neuen Peripheriegeräte vorstellen.

SteelSeries Rival 3

In diesem Video stellt der Hersteller seine neue Maus Rival 3 vor.

Das bietet die SteelSeries Rival 3: Die Rival 3 von SteelSeries setzt auf mechanische Schalter, die SteelSeries selbst entworfen hat. Die Schalter sollen 60 Millionen Klicks schaffen. Außerdem setzt der Hersteller auf ABS-Kunststoff, der besonders widerstandsfähig sein soll. Das hindert Profi-Spieler aber nicht daran, auch mal ihre Tastatur zu zerlegen.

Mit 77g ist die Maus auch deutlich leichter als etwa die hauseigene Rival 710, die immerhin 120g auf die Waage bringt und welche wir zu den besten Gaming-Mäusen 2020 zählen.

Die Rival 3 ist die neue Maus von SteelSeries. Bildquelle: SteelSeries.

Die DPI-Zahl lässt sich auf maximal 8.500 einstellen. Mit der Software von SteelSeries kann man außerdem die 6 Tasten programmieren und die RGB-Beleuchtung beliebig konfigurieren.

Was kostet die Rival 3? Die Rival 3 kann man ab sofort weltweit für 39,99 Euro bestellen.

Die SteelSeries Rival 3 in der Übersicht

Sensor Optisch DPI 8.500, in 100er Schritten einstellbar Schalter Mechanische SteelSeries Schalter Beleuchtung 3 RGB-Zonen Gewicht 77g Material ABS-Kunststoff Tastenzahl 6 programmierbare Tasten Griffstil Claw oder Fingertip Preis 39,99 Euro

SteelSeries Apex 3

Hier stellt SteelSeries seine neue Tastatur Apex 3 vor. Die Besonderheit der neuen Gaming-Tastatur: Sie ist staub- und spritzwasserresistent.

Das bietet die SteelRivals Apex 3: SteelSeries setzt bei den Schaltern auf eine Eigenentwicklung, auf sogenannte SteelSeries Whisper-Quiet Switches. Diese sollen bis zu 20 Millionen Klicks standhalten und sollen außerdem besonders leise sein.

Daneben bietet die Apex 3 eine konfigurierbare 10-Zonen-RGB-Beleuchtung und Multimediatasten, mit denen beispielsweise die Lautstärke gesteuert werden kann. Ebenfalls mit dabei ist eine magnetische Handballenauflage.

SteelSeries stellt seine neue Tastatur Apex 3 vor – sie soll gegen Stab und Wasser geschüzt sein. Bildquelle: SteelSeries.

Was ist an der Apex 3 besonders? Die Apex 3 ist IP32 staub- und wasserresistent. SteelSeries betont in seinem eigenen Blog (via SteelSeries.com), dass die Geräte, die mit IP32 ausgezeichnet sind, gegen normale „Unfälle“ gesichert seien. Dafür biete die Apex 3 ein spezielles System, durch welches Flüssigkeit auch wieder ablaufen könne.

Was ist IP32? IP32 beschreibt, wie elektronische Geräte unter bestimmten Bedingungen klar kommen. IP32 bedeutet hier: Geschützt gegen feste Fremdkörper mit Durchmesser maximal 2,5 mm und Schutz gegen fallendes Tropfwasser, wenn das Gehäuse bis zu 15° geneigt ist.

Was kostet die Apex 3? Die Apex 3 kann man ab sofort weltweit für 79,99 Euro bestellen.

Die SteelSeries Apex 3 in der Übersicht

Hier stellen wir euch noch mal alle Infos zusammengefasst und übersichtlich vor.

Material ABS-Kunststoff Schalter SteelSeries Whisper-Quiet Switches, mindestens 20 Millionen Anschläge Beleuchtung 10-Zonen RGB Beleuchtung, frei einstellbar Preis 79,99 Euro

SteelSeries Apex 5

Hier stellt SteelSeries seine neue Tastatur Apex 5 vor.

Das bietet die SteelSeries Apex 5: SteelSeries setzt bei der Apex 5 auf die gleiche Technologie wie auch bei der hauseigenen Pro-Serie. Der Hersteller setzt dabei mit den SteelSeries Hybrid Mechanical RGB Switches auf eine Kombination aus Membranschaltern und mechanischen Schaltern, die bis zu 20 Millionen Klicks aushalten sollen. Beim Gehäuse setzt man auf gebürstetes Aluminium.

Daneben bietet die Tastatur eine RGB-Beleuchtung, die man über die Software beliebig konfigurieren kann. Jede einzelne Taste soll laut Hersteller einstellbar sein. Des weiteren bietet die Apex 5 eine magnetische Handballenauflage und einen OLED-Display.

Das ist der OLED-Display der Apex 5 von SteelSeries. Bildquelle: Steelseries.

Mit dem OLED-Display lassen sich beispielsweise Discord-Nachrichten, Ingame Stats und eigene Logos anzeigen.

Was kostet die Apex 5? Die Apex 5 kann man ab sofort für 129,99 Euro bestellen.

Die SteelSeries Apex 5 in der Übersicht

Hier stellen wir euch noch mal alle Infos zusammengefasst und übersichtlich vor.

Material Gebürstetes Aluminium Schalter SteelSeries Hybrid Mechanical RGB Switches, mindestens 20 Millionen Anschläge Beleuchtung RGB-Beleuchtung, frei einstellbar Preis 129,99 Euro

