Ein neues Spiel mit Looten und Leveln im Hype-Genre startet auf Steam, schließt nur 5 Tage später

Das ist kein gutes Zeichen für experimentelle, neue Arten von Spielen, die irgendwie ein MMO sind, aber man nennt es nicht so. Am 9. April startete Velev neu auf Steam, nur 5 Tage später kam bereits die Ankündigung, dass man die Server schließt. Jetzt warten enttäuschte Käufer auf das versprochene Geld zurück.

Was ist das für ein Spiel? Velev ist eines dieser wilden Genre-Mixes, die wir in letzter Zeit häufig sehen. Das Spiel war als „PvPvE“ gedacht: Also ein Spiel, bei dem man gegen Mobs und die Umwelt kämpft, aber auch gegen andere Spieler. Es wurde als Mischung aus einem MOBA und einem Extraction-Spiel beworben.

Vereinfacht gesagt: Velev mischt Grafik von LoL, mit Looten und Leveln, aber einem Inventur-System wie bei Diablo 4. Spieler sollen in Gruppen Abenteuer erleben, Loot finden und sicher damit entkommen.

Diese „Extraction“-Idee ist eine neue Formel für Spieler, an der sich gerade viele Studios versuchen – die aber von der Spielerschaft eher skeptisch beobachtet wird, zuletzt etwa kam schon Bungies neuer Shooter Marathon nur verhalten an.

Das neue Spiel Velev startete am 9. April auf Steam und wurde eigentlich für 10 € verkauft, in der Praxis gab es aber 10 % Rabatt, also kostete das Spiel ungefähr 8,80 €.

Spiel auf Steam rennt dem Server-Aus entgegen

Wie viele Spieler hatte es? Zum Start schauten in der Spitze am 9. April 191 Spieler rein, aber als die Server gerade diesen Höhepunkt erreicht hatten, da war es auch schon fast vorbei.

Die Spielerzahlen sanken täglich, bereits am 14. April waren nur noch 30 Spieler maximal online und da war es auch schon zu Ende.

Team schließt das Kapitel nach enttäuschendem Verlauf

Das sagt der Entwickler: Am 14. April verkündete der Entwickler:

Man hat es nicht geschafft, Geldgeber für Velev aufzutun, daher kam man in Schwierigkeiten und musste jetzt etwas unternehmen. Man wollt das Spiel in den Early Access auf Steam zu bringen und habe „das Beste gehofft“.

Aber das Spiel war noch nicht reif für einen bezahlten Release, das habe man jetzt auch erkannt, aber der Release war die einzige Option.

Jetzt mache man das Spiel dicht und schließe das Kapitel ab.

Reviews auf Steam kritisieren: Spiel ist nicht solo spielbar

Wie geht’s weiter? Die Entwickler sagen: Die Spieler bekommen ihr Geld zurück. Das Spiel wechsle auf ein Free2Play-Modell, die Server machen dicht, aber man wisse noch nicht genau, wann.

In den Kommentaren schreiben enttäuschte Spieler, sie warteten jetzt schon seit einer Woche auf ihr Geld.

In Reviews liest man, das Spiel habe zwar Potenzial gezeigt, aber der Zwang „in einer Party zu spielen, mache es zu einer Totgeburt.“ Das Spiel habe von Beginn an falsche Entscheidungen getroffen.

Kein gutes Zeichen für das Hype-Genre

Das steckt dahinter: Aktuell arbeiten zahlreiche Studios an einem Extraction-Spiel. Dieses Genre hat bislang aber nur wenige erfolgreiche Vertreter und das sind zwei Shooter:

Escape from Tarkov – einen realistischen Militär-Shooter

Hunt: Showdown – einen atmosphärischen Horror-Shooter

Beide Spiele haben lange gebraucht, um sich einen guten Ruf und eine Spielerschaft aufzubauen. Ob der letztliche Erfolge „wegen“ oder „trotz“ der Extraction-Formel passiert ist, ist nicht so klar.

In jedem Fall entstehen jetzt viele neue Spiele in dieser Richtung, so wie vorher Battle-Royale-Spiele, bei denen es sehr unklar ist, ob für diese Games überhaupt ein Markt da ist und wer genau auf diese Spiele wartet. Viele Extraction-Shooter öden mich an, aber eine innovative Idee von Marathon macht sogar mich neugierig