Spieler sieht seine Statistik auf Steam und fragt erschrocken: „Ist das falsch oder bin ich einfach arbeitslos?“

Ein Spieler hat sich seinen Rückblick auf Steam angesehen und ist dabei auf eine Statistik gestoßen, die zeigt, wie wenig die meisten Gamer im Vergleich doch eigentlich spielen.

Um wen geht es? Der Steam-Nutzer PapaOogie hat sich zuletzt seinen Jahresrückblick auf Steam angesehen und dabei eine interessante Statistik entdeckt. Sie zeigt, wie viele Errungenschaften, Spiele und Tagesstreaks der Spieler im Vergleich zum Median geschafft hat.

Dabei stellt er fest, dass seine Werte weit über dem Median liegen:

Der Median für den Abschluss von Errungenschaften liegt bei 13 im Jahr – PapaOogie schaffte 585.

Der Median für die unterschiedlichen gespielten Spiele liegt bei 4 im Jahr – Der Gamer spielte 57 verschiedene.

Während Gamer im Median es in einem Jahr schaffen, 6 Tage in Folge ein Spiel zu zocken, schaffte PapaOogie eine Streak von 114 Tagen.

Erschrocken fragt er sich: „Sind die Medianwerte korrekt oder bin ich einfach nur arbeitslos?“ Die Steam-Community antwortet ihm mit Erklärungsversuchen.

Obwohl es Millionen von Spielern zocken, hat Counter-Strike 2 nur eine einzige Errungenschaft:

Die meisten Gamer zocken nicht so viel

Was antwortet die Community? Unter dem Beitrag des Spielers finden sich zahlreiche Kommentare. Viele von ihnen erklären, dass es genug Gamer gibt, die nur eins oder wenige Spiele immer wieder spielen. Manche Spiele besitzen auch keine oder kaum Errungenschaften. Auch sehen viele das Gaming als Hobby, dass man nicht jeden Tag betreibt, gerade wenn andere Sachen im Leben wichtiger sind.

All das sind mögliche Gründe für die niedrigen Werte der Statistik. Auch Reddit-Nutzer Dan5000 geht es so: „Ja, ich spiele normalerweise nicht an Tagen, an denen ich arbeite. Ich mache so viele andere Dinge am Tag, dass ich an Tagen, an denen ich arbeite, nicht spielen kann, weil ich sonst nicht in der Lage wäre, alles andere zu erledigen.“

Auch der monatlich von Millionen von Spielern gezockte Shooter CS2 könnte schuld sein, wie sk1d_eu auf Reddit feststellt: „Auch alle CS2-Spieler, die nur CS und sonst nichts spielen und es hat nur eine Errungenschaft, die für ihr erstes Spiel.“

Ob die Statistik auch Accounts, die das ganze Jahr gar nicht gespielt haben, mitzählt, ist nicht bekannt. So ist unklar, ob auch inaktive Accounts die Statistik nach unten ziehen oder nicht, dass bemerkt auch Nutzer Extra-Cold3276 auf Reddit.

Wie kann ich meine Daten vergleichen? Um zu sehen, wie ihr euch selbst im Vergleich zum Median 2024 geschlagen habt, müsst ihr euren Steam-Rückblick ansehen. Öffnet dafür Steam auf eurem Computer und fahrt mit der Maus über euren Nutzernamen, den ihr oben groß als Viertes neben Shop, Bibliothek und Community findet.

Dort klappt sich ein Menü aus, das als untersten Punkt den Steam-Rückblick anbietet. Neben der Statistik samt Vergleich zum Median könnt ihr dort noch weitere interessante Fakten zu euch und euren liebsten Spielen aus dem letzten Jahr erfahren.

Die Statistiken, die Steam anbietet, sorgen immer wieder für Überraschungen. Zum Beispiel, wenn es wieder einmal darum geht, wie viele Stunden die Gamer in einem Jahr in ihr liebstes Hobby gesteckt haben: Laut Valve haben neue Spieler von 2023 rund 16.000 Jahre auf Steam verbracht