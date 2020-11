Mit Lands of Kehliel entsteht derzeit ein neues MMORPG, das bei den Quests eine Besonderheit biete: Ihr müsst euch beeilen, sie vor den anderen Spielern abzuschließen.

Was genau ist Lands of Kehliel? Das MMORPG Lands of Kehliel versetzt euch in eine Fantasywelt, in der ihr von der Hauptstadt Arquebus aus Abenteuer erlebt. Die Stadt dient dabei als Hub, wo ihr euch mit anderen Spielern trefft, ein Haus baut, euren Helden mit besserer Ausrüstung ausstattet und Missionen annehmen.

Eure Helden könnt ihr anhand eines Berühmtheits-Levels verbessern. Berühmtheit erlangt ihr, indem ihr Missionen erfolgreich abschließt.

Das MMORPG Lands of Kehliel setzt auf ein interessantes System bei den Quests.

In Lands of Kehliel müsst ihr euch bei den Quests beeilen

Was ist das Besondere? Nehmt ihr eine Quest an, dann schließt ihr euch dafür mit drei anderen Spielern zusammen. Nun müsst ihr euch beeilen: Denn drei andere Spielergruppen wollen diese Quest ebenfalls absolvieren. Es geht nun darum, die erste Gruppe zu sein, welche die gestellte Quest meistert.

Da es nicht möglich ist, Quests zu wiederholen, müsst ihr schnell sein und dabei auch strategisch vorgehen. Pro Reise ins Umland der Stadt Arquebus könnt ihr maximal drei Quests annehmen. Scheitert ihr also an einer, müsst ihr nicht gleich zurück in die Hauptstadt, sondern könnt euch an einer anderen Mission versuchen.

Ihr habt dabei die Wahl zwischen großen und kleinen Aufträgen. Manchmal braucht ihr sogar Fortbewegungsmittel wie Schiffe, um schnell zum Zielort zu gelangen.

Warum ist Taktik nötig? Ihr könnt die anderen Gruppen aufhalten und verlangsamen, indem ihr sie im PvP bekämpft. Stellt euch das vielleicht wie eine Runde Fall Guys vor: Ihr müsst so schnell wie möglich das Ziel erreichen, bevor es die anderen tun. Dabei greift ihr zu jedem Mittel, um die Gegner auszuschalten und zu verlangsamen.

Denn jeder getötete Spieler muss bei der zuletzt besuchten Stadt neu spawnen und verliert dadurch wertvolle Zeit.

Während eurer Missionen findet ihr zudem Ressourcen, um daraus dann in Arquebus neue, bessere Ausrüstung herzustellen.

In Lands of Kheliel gilt es, Missionen abzuschließen und Monster zu töten, bevor andere Spielergruppen das tun.

Wie laufen die Kämpfe ab? Lands of Kehliel spielt ihr aus der Perspektive von schräg oben. Dadurch erinnert es etwas an Hack and Slays wie Diablo oder das 2021 erscheinende MMORPG Lost Ark. Auch die Kämpfe laufen schnell und actionreich ab.

Wann erscheint das Spiel? Zunächst plant das Team eine Kickstarter-Kampagne, die derzeit noch keinen Termin hat. Sobald das Crowdfunding erfolgreich war, soll innerhalb eines Jahres die Alpha-Phase starten. Diese Phase soll ebenfalls ein Jahr andauern. Danach ist eine Beta für Lands of Kehliel geplant.

Der Release soll dann nach dieser Beta über Steam erfolgen.

Kommt das MMORPG auch für Konsolen? Ein Release auf Konsolen ist zum aktuellen Zeitpunkt nicht geplant.

Welche MMORPGs euch noch in der kommenden Zeit erwarten, verraten wir euch in im Artikel „Die 8 aussichtsreichsten neuen MMOs und MMORPGs für 2020 und 2021“.