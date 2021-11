Steam Deck: Das größte Problem ist Anti-Cheat, doch die Lösung soll nur eine E-Mail entfernt sein

Bei Mount & Blade II: Bannerlord und ARK: Survival Evolved soll es bereits passiert sein. Doch wie sieht es bei den anderen wichtigen titeln wie PUBG, DayZ oder Rainbox Six Siege aus? Die Webseite TheVerge ( via theverge.com ) hat bereits dort nachgefragt, ob „die Mail“ schon geschickt wurde und hat bisher keine Antwort erhalten.

Wie bereits zuvor erwähnt, hat die Integration von BattlEye in Proton einen Punkt erreicht, an dem alle Entwickler sich mit BattlEye in Verbindung setzen müssen, um es für ihren Titel zu aktivieren. Abgesehen von dieser Kommunikation sind keine zusätzlichen Schritte seitens der Entwickler erforderlich. Partner haben damit begonnen, die BattlEye-Unterstützung für ihre Titel zu aktivieren. Das bedeutet, dass diese Spiele nun auf dem Steam Deck funktionieren. Ab heute funktionieren die BattlEye Anti-Cheat-Systeme von Mount & Blade II: Bannerlord und ARK: Survival Evolved auf Proton. Weitere folgen bald.

Wie sieht die Lösung aus? Offenbar soll das Problem aber schon erledigt sein. Denn die Entwickler posteten vor kurzem auf ihrem Blog ( via steam.com ), das man wohl auf Anfrage problemlos BattlEye in dem entsprechenden Game implementieren könne, wenn die Entwickler eine simple Mail an Valve schicken würden.

Was ist das Problem mit BattlEye? BattlEye ist ein starkes Anti-Cheat-Tool, das in Spielen wie Fortnite, PUBG oder Conan Exiles zum Einsatz kommt. Das Problem ist aber, dass es bisher inkompatibel mit der Proton-Software von Valve war.

Was ist das Steam Deck? Das Steam Deck ist eine Handheldkonsole von Valve , die euch die Funktionen des Gaming-PCs in Form einer kleinen Konsole bieten möchte.

