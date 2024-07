Steam krallt sich 30 %, aber ein Entwickler sagt „Es ist mir trotzdem lieber, wenn ihr auf Steam kauft“

Auch wenn Steam mit seinen 30 % von außen recht teuer aussieht und das sogar ein Argument von Epic Games war, warum man denn zu ihrem Launcher und ihrer Plattform wechseln sollte, scheinen viele Entwickler mit Steam mehr als zufrieden zu sein. Schon in der Vergangenheit sagten einige, dass die 30 % auf dem Papier zwar nach sehr viel aussehen, aber durch die Größe von Steam, die Reichweite und die Aufmerksamkeit, die durch den Steam Store auf ein Spiel gelenkt wird, dieser „Verlust“ in den allermeisten Fällen mehr als aufgewogen wird.

Ja, Steam nimmt 30 % der Einnahmen. Aber wenn jemand zu Steam kommt und das Spiel kauft, dann belohnt Steam das Spiel in der Regel mit kostenloser Werbung auf Steam, was dann die 30 % mehr als aufwiegt. Also ehrlich gesagt, selbst wenn du Cosmoteer-Keys woanders kaufen könntest, wäre es mir trotzdem lieber, wenn du es auf Steam kaufen würdest, denn auf lange Sicht glaube ich, mache ich damit mehr Geld.

Steam gilt in den Köpfen vieler Gamer als unausweichliche Plattform. Die meisten Spiele sind hier zu finden, die Oberfläche ist leicht zu bedienen und alles ist praktisch an einem Ort. Doch gleichzeitig gilt Steam, bzw. Valve dahinter als „gierig“, weil sie satte 30 % der Einnahmen von Spiele-Verkäufen behalten. Die Entwickler würden dabei auf der Strecke bleiben, ist die Sorge mancher Fans.

Bei Steam drücken die Entwickler ganz viel Kohle an Valve ab, nämlich 30 %. Doch ein Entwickler sagt, das sei trotzdem das Beste, was möglich ist.

