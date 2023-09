3 Nebenquests in Starfield, die ihr zu Beginn nicht verpassen solltet

Starfield schmeißt euch nach der Einführung in die offene Welt der Sterne. Doch bevor ihr euch ins Getümmel stürzt, solltet ihr die hier aufgelisteten Nebenquests erledigen. Sie werden euch belohnen.

Was sind das für Nebenquests? Auf euren Reisen quer durch Starfield werdet ihr viele NPCs und Dinge treffen, die euch Aufgaben mitgeben wollen. Neben eurer Hauptstory könnt ihr also auch Nebenbeschäftigungen finden, um mehrere Facetten des Sci-Fi-Games zu erkunden.

Einige von diesen Quests könnt ihr gleich zu Beginn starten und sie bringen euch zu interessanten Missionen oder spendieren euch starke Items sowie Vorteile für eure weitere Reise. Wir zeigen euch jetzt 3 Nebenquests, die ihr zu Beginn eurer Reise erledigen solltet.

Hier haben wir noch einen Deep Dive in den Schiffsbau von Starfield für euch im Video:

1. Defensive Measures, False Positives und Leader of the Pack

Wo finde ich die Quests? Dieses Dreiergespann an Missionen lässt sich gleich in Akila City in Akila im Cheyenne-System finden. Folgt der Hauptmission „Empty Nest“. Durch diese Mission erhaltet ihr auch die Nebenquests, die ihr nebenbei erledigen könnt.

Was bekomme ich dafür? Eine seltene, schwere Waffe, die einer Schrotflinte ähnelt. Sie ist stark und eine gute Option, um euch von Anfang an stark zu bewaffnen.

2. A Tree grows on New Atlantis

Wo finde ich die Quest? Ihr findet die Quest in New Atlantis, in der Nähe eines großen Baums. Sprecht dazu mit Kelton Frush.

Was bekomme ich dafür? Es handelt sich hierbei um eine Story-Mission ohne aggressive und tödliche Handlungen. Vielmehr dreht es sich hierbei um tiefere Einblicke in die politischen Belange von Starfield und der wissenschaftlichen Community. Wer Lust auf mehr Story hat, kann sich die Mission gerne anschauen.

3. The Lair of the Mantis

Wo finde ich die Quest? Ihr findet die Quest in der Mission „Back to Vectera“, wenn ihr eine Notiz mit der Aufschrift „Secret Base“ von einer Piraten-Leiche aufhebt.

Was bekomme ich dafür? Ihr erhaltet einen mächtigen Anzug und ein Schiff für eure Crew, doch seid gewarnt: Das System, indem sich die Mission befindet, ist für Spieler mit hohem Level gedacht. Dennoch könnte sich ein Abstecher lohnen. Wie ihr die Mission genau angeht, erfahrt ihr in unserem Guide.

Das waren alle Nebenquests mit interessanten Dingen, die ihr zu Beginn entdecken oder freischalten könnt. Euch fehlt noch die richtige Durchschlagskraft und ihr braucht eine starke Waffe für den Anfang? Unser Autor Maik Schneider hat da für euch genau das richtige herausgesucht: Starfield: So sichert ihr euch gleich zum Start eine brutal starke Waffe