Die Entwickler von StarCraft 2 erschufen vor 14 Jahren eine unmögliche Mission, jetzt hat einer sie doch überlistet

In StarCraft 2 gibt es eine Mission, die dafür gemacht ist, am Ende zu verlieren, doch 14 Jahre nach ihrem Erscheinen hat ein Spieler sie endlich überlistet.

Was ist das für eine Mission? In StarCraft 2 gibt es eine Mission, die ihr niemals schaffen sollt. Sie trägt den Titel „In ewiger Finsternis“ und ist die vierte und letzte Mission der Zeratul Mini-Kampagne des Grundspiels.

Damit die Geschichte von StarCraft 2 funktioniert, ist die Mission so gestaltet, dass ihr am Ende erledigt werdet. Dafür spawnt das Spiel, nachdem ihr eure Ziele erreicht habt, einfach immer mehr Boden- und Flug-Truppen bis am Ende nichts mehr von euch übrig ist. 14 Jahre nach der Veröffentlichung hat einer die Mission jedoch überlistet.

Keine Niederlage ist ein Sieg

Wie sah die Strategie des Spiels aus? Der Content Creator Davey Gunface veröffentlichte vor Kurzem ein Video auf seinem YouTube-Kanal, in dem er in 40 Minuten erklärt, wie er die Mission überlistet hat. Um sein Ziel zu erreichen, hat er gleich mehrere Mechaniken des Spiels ausgenutzt.

Um gegen die unendliche Horde von Gegnern zu bestehen, erkannte Gunface schnell, dass er seine Truppen an einen Ort bringen muss, an dem die Nahkampf-Einheiten des Gegners nicht hingelangen können. Dafür teleportierte er Dunkle Templer mithilfe der Vortex-Fähigkeit des Raumschiffs „Artanis“ an eine Stelle, an der sie nicht für Feinde erreichbar sind.

Die Dunklen Templer können sich per Knopfdruck in die mächtige Luftabwehreinheit „Archon“ verwandeln können. Dadurch können sie die restlichen Lufteinheiten des Spielers schützen.

Wie hat er die Mission ausgetrickst? Obwohl die Feinde unendlich spawnen und so die eigenen Einheiten auf Dauer immer besiegt werden müssten, konnte Davey Gunface das Spiel austricksen. StarCraft 2 besitzt ein Einheiten-Limit. Wenn zu viele Einheiten auf dem Feld sind, spawnen keine weiteren mehr.

Besiegt man eine Einheit, spawnt jedoch wieder eine neue. Ob die neue Einheit eine Boden- oder Lufteinheit ist, ist jedoch Zufall. Der Spieler nutzte diese Regel und versuchte möglichst lange zu überleben, während er immer nur die Flugeinheiten erledigte.

Am Ende blieb nur noch die Armee der Bodentruppen übrig, die aber nicht über die gleichen Teleportationsfähigkeiten verfügte und so Gunface nichts anhaben kann. Die Einheiten des Spielers konnten die Mission so über Stunden unbeschadet überstehen.

Ist das ein Sieg? Einen Sieg in der Mission zu erreichen, ist wohl nicht möglich. Das Missionsziel lautet „Verteidigen, bis der letzte Protoss fällt“. Um das Ziel abzuschließen, müssen also alle verbündeten Einheiten eliminiert werden.

Am Ende ist es also weiterhin unmöglich, die Mission zu gewinnen, doch ein Patt auszulösen und die eigenen Truppen vor der sicheren Zerstörung zu retten, gelang nun 14 Jahre nach dem Release der Mission erstmalig. Wer StarCraft 2 gerne mal spielen möchte, kann dies jetzt einfach tun: 2 der besten Strategiespiele aller Zeiten sind jetzt im Game Pass, gelten heute noch als relevante Titel im E-Sports