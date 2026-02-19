Macher von War Thunder kündigen neues Koop-Spiel im Weltraum an, starten erste Beta

In einem neuen Koop-Spiel auf Steam schlagt ihr Weltraumschlachten am Steuer eures eigens entworfenen Raumschiffs. Für ihr Projekt haben die Entwickler auch gleich einen großen Partner gefunden, nämlich die Macher von War Thunder.

Von welchem Spiel ist die Rede? Das trägt den Namen Star Wrath und ist das neueste Spiel von Targem Games. Publisher ist Gaijin – dieselbe Firma, die auch War Thunder entwickelt. Star Wrath schlägt jedoch in eine andere Kerbe als das Kampf-MMO, die Entwickler bezeichnen es als „Multiplayer-Weltraum-Extraktions-Action-Spiel“. 

Heute, am 19. Februar 2026, startet ein geschlossener Beta-Test für Star Wrath. Zu diesem könnt ihr euch über die offizielle Website des Spiels auf starwrath.com bewerben. Da die Plätze begrenzt sind, gibt es allerdings keine Garantie, dass ihr auch Zugang bekommt.

Einen ersten Eindruck könnt ihr euch auch im Ankündigungstrailer machen:

Star Wrath: Im neuen Multiplayer-Game auf Steam liefert ihr euch spannende Weltraumschlachten
Extraction-Spiel mit Weltraumschlachten

Worum geht’s in dem Spiel? Ihr tretet in Raumschiffschlachten gegen andere Spieler und KI-Gegner an und sammelt dabei Ressourcen. Um eure Beute auch zu behalten, müsst ihr euch anschließend nur noch erfolgreich aus dem Weltraumstaub machen. Dabei könnt ihr auch im Koop mit Freunden spielen.

Vor Gefechten wählt ihr einen von mehreren Piloten aus, von denen jeder über besondere Fähigkeiten verfügt. Diese könnt ihr anderen Piloten während eines Gefechts aber auch klauen. Dazu müsst ihr nur ihre DNA aufsammeln, was aber lediglich bei besiegten Gegnern möglich ist.

Euer Raumschiff baut ihr aus mehreren Modulen frei zusammen. Auf diese Art und Weise könnt ihr euch auch gleich mehrere Raumschiffe mit unterschiedlichen Stärken (aber auch Schwächen) basteln. Ob also wendiger Abfangjäger oder schwer gepanzertes Kampfschiff: Die gewählten Teile sollen großen Einfluss darauf haben, wie sich euer Raumschiff steuert und wie ihr spielt.

Ihr dürft aber nicht nur euer Raumschiff selbst zusammenbauen, sondern auch die anderer Stück für Stück auseinandernehmen. Jedes Teil eines Raumschiffs lässt sich beschädigen oder auch zerstören. So kann es sich etwa lohnen, euren Schaden auf bestimmte Stellen eines feindlichen Raumschiffs zu fokussieren.

Wann erscheint das Spiel? Ein fixes Release-Datum gibt es nicht. Auf der Steam-Seite zu Star Wrath wird aber ein Release im Jahr 2026 in Aussicht gestellt. Bekannt ist auch, dass das Spiel Free2Play erscheint.

Extraction-Spiele sind wieder richtig angesagt, spätestens seitdem ARC Raiders dem Genre neues Leben eingehaucht hat. Eines bereitet Spielern des Shooters jedoch Kopfschmerzen, und zwar das Matchmaking. Jetzt erklären die Entwickler noch einmal, wie das wirklich funktioniert. Mehr dazu lest ihr hier: Entwickler hinter ARC Raiders bestätigen: Nur weil ihr euch friedlich verhaltet, seid ihr in den Lobbys nicht so sicher, wie ihr denkt

