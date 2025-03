Die Macht ist stark bei den Amazon Frühlingsangeboten – aber nicht mehr lange: Nur noch wenige Tage habt ihr die Chance, euch epische Star Wars-Spiele zu Schnäppchenpreisen zu sichern!

Ob packende Lichtschwert-Duelle, actiongeladene Raumschlachten oder spannende Abenteuer in einer weit, weit entfernten Galaxis – die Auswahl ist riesig. Damit ihr nicht den Überblick verliert, stelle ich euch in diesem Artikel meine persönlichen drei Star Wars-Highlights vor, die ihr euch jetzt im Sale nicht entgehen lassen solltet. Greift schnell zu, bevor diese Deals wieder in den Hyperraum springen!

Star Wars meets Soulslike: Einen besseren Lichtschwert-Simulator gibt es nicht!

Star Wars Jedi: Survivor setzt die Geschichte von Cal Kestis fünf Jahre nach Fallen Order fort. Das Imperium jagt die letzten Jedi unerbittlich, während Cal verzweifelt nach einem Weg sucht, den Orden zu retten. Die filmreife Story, abwechslungsreiche neue Planeten und altbekannte Gesichter sorgen für Star Wars-Atmosphäre pur!

Spielerisch bietet Jedi: Survivor noch mehr Abwechslung: Neben neuen Lichtschwert-Stilen wie dem schweren Crossguard-Schwert und erweiterten Machtfähigkeiten überzeugt vor allem das offenere Leveldesign. Im Vergleich zum Vorgänger könnt ihr die deutlich größeren Semi-Open-World-Areale freier erkunden, Nebenquests absolvieren und unzählige Geheimnisse entdecken. Wer actionreiche Duelle, knifflige Rätsel und eine fesselnde Story liebt, muss hier den Machtgriff wirken!

Wie Grand Theft Auto auf Tatooine und Co.: Das erste Star Wars Open-World-Spiel!

Mit Star Wars Outlaws erwartet euch das erste große Open-World-Spiel im Star Wars-Universum. Statt als Jedi oder Sith zu kämpfen, schlüpft ihr in die Rolle von Kay Vess, einer charmanten Schmugglerin, die sich in den gefährlichsten Ecken der Galaxis einen Namen machen will. Das Spiel entführt euch in die Unterwelt zwischen “Das Imperium schlägt zurück” und “Die Rückkehr der Jedi-Ritter”, wo ihr Schmuggleraufträge annehmt, imperiale Festungen infiltriert und euch mit den mächtigsten Verbrechersyndikaten anlegt.

Zugegeben, Star Wars Outlaws hatte einen holprigen Start – Bugs und eine Handvoll Gameplay-Schwächen sorgten anfangs für Frust. Doch nach zahlreichen Patches hat sich das Spiel enorm verbessert und ist mittlerweile ein echter Spielspaß-Thermaldetonator! Actionreiche Feuergefechte, Schleicheinlagen und Erkundungstouren mit Speeder oder eigenem Raumschiff versprühen exzellentes Star Wars-Flair. Entscheidungen beeinflussen euren Ruf in der Unterwelt, was sich direkt auf Missionen und Begegnungen auswirkt. Wer schon immer davon geträumt hat, ein echtes Star Wars-Verbrecherleben zu führen, muss hier zugreifen!

Das Beste kommt zum Schluss: Diese legendären Star Wars-Klassiker müsst ihr gespielt haben!

Das Star Wars Heritage Pack ist die ultimative Sammlung für alle, die die besten Star Wars-Klassiker auf einer modernen Plattform erleben wollen. Das Bundle enthält sechs legendäre Spiele, darunter Knights of the Old Republic, Republic Commando und die Jedi Knight-Reihe, die bis heute für ihre packenden Lichtschwertkämpfe gefeiert wird. Ob als machtsensitiver Jedi, als hinterlistiger Sith-Lord oder Elite-Klonkrieger – hier erlebt ihr die ganze Bandbreite des Star Wars-Universums. Wer diese ikonischen Abenteuer verpasst hat oder sie noch einmal auf der Switch genießen möchte, sollte beim Sale zuschlagen!

Unser Deal-Ticker informiert euch jederzeit über die heißesten Tech- und Gaming-Angebote. Wenn ihr die besten Rabatte und Aktionen künftig nicht mehr verpassen wollt, seid ihr dort an der richtigen Adresse!