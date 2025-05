Dank intensiver Lichtschwert-Duelle, stimmungsvoller Locations und einer filmreifen Inszenierung zählt Jedi: Survivor für viele zu den stärksten Star-Wars-Spielen der letzten zwei Jahrzehnte. Aktuell ist der Titel bei Amazon so günstig wie noch nie erhältlich – ein idealer Zeitpunkt für alle, die den modernen Jedi-Abenteuertrip noch vor sich haben.

Für mich ist Jedi: Survivor das beste Star Wars-Spiel seit Knights of the Old Republic. Warum? Weil es genau das bietet, was ich mir als langjähriger Fan wünsche: eine dichte, ernstzunehmende Geschichte, tiefgründiges Gameplay, atmosphärisch dichte Schauplätze und Lichtschwertkämpfe, die sich endlich so anfühlen, wie man sie aus den Filmen kennt. Kein wildes Herumgehacke, sondern präzise, taktische Duelle mit echtem Gewicht hinter jedem Hieb!

Eines der gelungensten Star Wars-Spiele der letzten Jahre ist jetzt mächtig reduziert!

Jedi: Survivor erzählt die Geschichte von Cal Kestis weiter, einem der letzten überlebenden Jedi nach der verheerenden Order 66. Gejagt vom Imperium, gezeichnet von Niederlagen, aber immer entschlossen, für die helle Seite der Macht einzustehen. Schon der Vorgänger Fallen Order hat Cal als glaubwürdigen Charakter etabliert – Survivor verleiht ihm nun die Tiefe, Zweifel und Stärke, wie man sie von einem waschechten Jedi-Ritter erwartet.

Das Spiel macht dabei nicht den Disney-typischen Fehler, sich zu sehr auf Fanservice zu verlassen. Es erzählt eine eigene Geschichte, die sich trotzdem vollkommen nach Star Wars anfühlt – mit epischen Lichtschwert-Duellen, uralten Mysterien und einer düsteren Bedrohung, die spürbar über allem schwebt.

In einer Liga mit Jedi Knight, Republic Commando und Co!

In Star Wars Jedi: Survivor erwarten euch zahlreiche Lichtschwert-Duelle, die an Intensität kaum zu überbieten sind!

Nie zuvor haben sich Lichtschwertkämpfe in einem Star Wars-Spiel so intensiv angefühlt: Jeder Schlag hat Gewicht, jeder Konter will getimed sein. Jederzeit ist die Spannung greifbar, wenn ihr mit eurem Lichtschwert einen feindlichen Angriff blockt – oder im letzten Moment die Macht einsetzt, um einen AT-ST ins Wanken zu bringen.

Fünf verschiedene Lichtschwert-Stile stehen euch zur Verfügung, jeder mit einer ganz eigenen Gameplay-Dynamik. Ob klassisch mit Einhand-Klinge, aggressiv mit Doppelklinge oder besonders brachial mit Crossguard-Haltung – ihr habt die Wahl. Kombiniert mit neuen Machtfähigkeiten entsteht ein Kampfsystem, das sowohl leicht zu erlernen als auch fordernd ist – und sich einfach richtig anfühlt.

