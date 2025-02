Als wäre es gestern gewesen: Knights of the Old Republic und Republic Commando waren für mich zwei absolute Highlights auf der ersten Xbox. Beide Spiele haben mich damals für hunderte Stunden gefesselt – und jetzt könnt ihr sie zusammen mit anderen Klassikern im Star Wars Heritage Pack für die Nintendo Switch erleben. Also schnallt euch an, wir reisen zurück in eine Zeit, als Star Wars-Games noch richtig legendär waren!

Was kommt raus, wenn man Star Wars und Bioware in einen Topf wirft? Pure Rollenspiel-Magie!

In Knights of the Old Republic schmiedet ihr euer eigenes Schicksal in der weit, weit entfernten Galaxis!

Knights of the Old Republic (oder kurz KotOR) ist eines der besten Rollenspiele aller Zeiten. Punkt. Viele Tausend Jahre vor Anakin, Luke und Co entscheidet ihr selbst, ob ihr ein ehrenhafter Jedi oder ein skrupelloser Sith werden wollt. Eure Entscheidungen beeinflussen nicht nur die Story, sondern haben auch direkte Auswirkungen auf das Schicksal eurer Begleiter.

Der Plot von KotOR ist bis heute legendär und hat eine der besten Story-Wendungen, die je in einem Videospiel zu finden waren (falls ihr ihn noch nicht kennt, lasst euch überraschen!). Ihr reist mit eurem eigenen Raumschiff, der Ebon Hawk, durch die Galaxis, erkundet Planeten wie Taris, Korriban und Kashyyyk und rekrutiert ein illustres Team aus Gefährten.

Rainbow Six meets Klonkrieger: Republic Commando ist auch 20 Jahre später noch eine absolute Wucht!

Durch dick und dünn: Eure drei Klonbrüder werden euch im Nu ans Herz wachsen!

Star Wars als Taktik-Shooter und ohne Jedis? In Star Wars Republic Commando schlüpft Ihr in die Rolle eines Klon-Kommandanten des Delta Squads und kämpft euch mit eurem Team durch einige der härtesten Schlachtfelder der Klonkriege. Was Republic Commando damals so besonders gemacht hat, war das intuitive Squad-System: Ihr könnt euren Kameraden Befehle geben, um Türen zu sprengen, Scharfschützenpositionen zu beziehen oder feindliche Droiden zu hacken.

Das Gameplay fühlt sich auch heute noch erstaunlich frisch an, und die düstere Atmosphäre macht es zu einem der brutalsten Star Wars-Spiele überhaupt. Keine übertriebenen Machtfähigkeiten, keine bunten Lichtschwert-Duelle – einfach nur knallharte Klonkriegs-Action. Wenn ihr dieses Meisterwerk bisher verpasst habt, dann solltet ihr es unbedingt nachholen. Tut es!

Die Spiele des Star Wars Heritage Pack im Überblick:

Star Wars: Republic Commando

Star Wars: Knights of the Old Republic

Star Wars Jedi Knight: Jedi Academy

Star Wars Jedi Knight II: Jedi Outcast

Star Wars Episode I Racer

Star Wars: The Force Unleashed

