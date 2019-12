Der Kinofilm Star Wars: Aufstieg des Skywalkers (Star Wars 9) beginnt mit dem berühmten Text, der langsam dahinschleicht. Eine Passage dieses Textes bezieht sich aber auf etwas, das nur Leute erlebten, die beim Star-Wars-Event in Fortnite dabei waren.

Was ist das für eine Anspielung? Der „Opening Crawl“ bei Star Wars ist mittlerweile legendär. Langsam erscheint eine Schrift, die nach unten wegschwebt und bettet die Geschehnisse des Films in den größeren Zusammenhang des Star-Wars-Universums ein. Dazu dröhnt bombastische Space-Musik – so müssen Star-Wars-Filme beginnen.

Hier hat ein Fan den tatsächlichen Opening Crawl nachgestellt.

Aktuell ist Star Wars 9 im Kino und beginnt ebenfalls mit einem solchen „Opening Crawl.“ Dort ist gleich als erster Satz zu lesen (frei übersetzt):

„Die Toten sprechen. Die Galaxie hat eine mysteriöse Übertragung empfangen, eine Rache-Drohung in der unheimlichen Stimme des verstorbenen IMPERATORS PALPATINE.“ Aus dem Opening Crawl von Star Wars 9

Palpatine war, zur Erinnerung, der Imperator der ersten Trilogie, den Vader letztlich im Todesstern in den Reaktor wirft. In der zweiten Trilogie war Palpatine ein nett wirkender Senator, der aber düstere Pläne verfolgte.

Rache-Drohung war in Fortnite zu hören

Das ist der Gag: Diese „Rache-Drohung“ von Palpatine war nicht im letzten Star-Wars-Film zu hören oder sonst irgendwo im cinematischen Universum, sondern ausgerechnet in Fortnite.

Dort beendete die Stimme von Palpatine das putzige Event, bei dem J.J. Abrams den Fortnite-Spielern im Prinzip Licht-Schwerer gab. Hier könnt Ihr im Clip sehen und hören, was Palpatine sagte:

Palpatine verkündet, die Arbeit von Generationen sei vollendet. Der große Fehler sei korrigiert. Der Tag des Sieges sei nah, der Tag der Rache, der Tag der Sith.

Eigentlich wurde bei dem Fortnite-Event nur eine relativ banale Szene aus Star Wars: Aufstieg des Skywalkers gezeigt, aber durch diese Übertragung von Palpatine war das Event dann doch deutlich wichtiger für den Star-Wars-Kanon, als es vor einer Woche den Anschein hatte.

Darum ist das bemerkenswert: Wie die US-Seite Polygon sagt, ist es ungewöhnlich, dass ein Plot-Punkt, der wichtig genug war, um damit Star Wars 9 zu eröffnen, in Fortnite so rausgeballert wird.

Bei Polygon vermutet man: Regisseur J.J. Abrams ließ den Schauspieler Ian McDiarmid die Passage schon vor länger Zeit einsprechen, hat dann aber keinen Platz gefunden, um die Sätze irgendwie in Star Wars unterzubringen.

Als man Abrams dann fragte, ob er irgendwas Cooles für Fortnite hatte, kramte er diesen Satz heraus.

