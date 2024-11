SSD mit ultraschneller Geschwindigkeit um 58 Prozent reduziert: das beste Upgrade für eure PS5

Mit dieser SSD verpasst ihr eurer PS5-Konsole ein ehrwürdiges Upgrade und müsst keine Speicherprobleme mehr fürchten. Spart reichlich bei MediaMarkt.

WD_BLACK ist zwar ohne Angebot verhältnismäßig teuer, aber liefert euch dafür eine unfassbare gute Qualität. Sie stellen im Markt wie einige andere Hersteller hervorragende Gaming-SSDs für Konsolen und PCs her. Diese NVMe SSD ist mit einer Lesegeschwindigkeit von bis zu 7300 MB/s und einer Schreibgeschwindigkeit von bis zu 6600 MB/s rasend schnell. Außerdem bekommt ihr mit 2TB genug Speicher, um etliche AAA-Games zu speichern, die mehr als 100GB benötigen. Spart fast 60 Prozent bei MediaMarkt und erhaltet ein qualitatives Upgrade, das sich gewaschen hat.

Eigenschaft Details Modell WD_BLACK SN850P NVMe SSD Kapazität 2 TB Lesegeschwindigkeit Bis zu 7300 MB/s Schreibgeschwindigkeit Bis zu 6600 MB/s Formfaktor M.2 2280 Schnittstelle PCI Express 4.0 x4 (NVMe) Kompatibilität Speziell für PS5-Konsolen entwickelt Kühlung Integrierter Heatsink

SSD für die PlayStation 5 optimiert

Die Komponente von WD_BLACK sieht nicht nur edel aus, sondern enthält auch bemerkenswerte Eigenschaften: unter anderem Heatsink. Heatsink ist eine intrigierte Kühlfunktion, wodurch eure SSDs selbst bei den härtesten Bedingungen wacker weiterläuft.

Eine implementierte Kühlung lohnt sich in jeder Hinsicht, weil eure Komponente länger lebt und ihr euch langfristig dadurch Geld spart. Da die PS5 nicht über integrierte Kühlung für SSDs verfügt, eignet sie sich so auch für die Nutzung in der Konsole.

Mit 2TB und einer fixen Geschwindigkeit ist diese SSD ein Top-Upgrade

Die Kompatibilität mit der PS5 ist simpel. Nutzt den M.2-Steckplatz eurer Konsole, um sofort von zusätzlichem Speicherplatz und Geschwindigkeitsboost zu profitieren.

Diese SSD nutzt übrigens die PCI Express 4.0 x4 (NVMe) Schnittstelle, was bedeutet, dass sie die besten technologischen Standards für Gaming erfüllt.

Enorme Speicherkapazität und ultraschnelle Geschwindigkeit

Mit einer Kapazität von 2TB könnt ihr einige große Spiele wie Red Dead Redemption 2 installieren und den Speichervorrat bestens ausreizen.

und den Speichervorrat bestens ausreizen. Immer mehr Spiele verlangen aufgrund von mehr Detailtiefe wesentlich mehr Speicher, weswegen ihr heutzutage kaum um ein Speicherupgrade drumherum kommt, wenn ihr euch ständige Deinstallationen sparen wollt.

weswegen ihr heutzutage kaum um ein Speicherupgrade drumherum kommt, wenn ihr euch ständige Deinstallationen sparen wollt. Das kleine Tech-Stück brilliert mit einer Lesegeschwindigkeit von bis zu 7300 MB/s und einer Schreibgeschwindigkeit von bis zu 6600 MB/s. Selbst die aufwendigsten Spiele werden blitzschnell geladen und auch Datenübertragungen laufen nahezu verzögerungsfrei ab.

Selbst die aufwendigsten Spiele werden blitzschnell geladen und auch Datenübertragungen laufen nahezu verzögerungsfrei ab. Mit solch einer fulminanten SSD könnt ihr euch ungestört auf das Spielgeschehen konzentrieren und müsst keine langen Ladezeiten in Kauf nehmen.

