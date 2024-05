Ihr liebt Final Fantasy vielleicht, aber für Square Enix ist es nie gut genug – Ehemaliger Manager erklärt, warum

Der Trailer zu "The Tribe Must Survive".

Laut Navok hat man eigentlich nur drei Möglichkeiten, um auf diese Situation zu reagieren: Preise für Spiele weiter anheben, die Budgets für die Entwicklung deutlich kürzen oder die Zielgruppe vergrößern. Alternativ wäre es hilfreich, wenn Plattformbetreiber wie Sony, Nintendo, Valve und Co. geringere Gebühren verlangen würden, doch scheint das in absehbarer Zeit unrealistisch.

Was ist das wahre Problem laut Navok? Der Manager erklärt, dass die Budgets für AAA-Produktionen wie Final Fantasy XVI und Final Fantasy VII Rebirth zu einem Zeitpunkt abgesegnet wurden, als sich die Industrie in einer rapiden Wachstumsphase befand.

Wer hat sich geäußert? Jacob Navok ist heute CEO bei Genvid Technologies. Vorher war er unter anderem Director of Business Development bei Square Enix. In mehreren Posts auf X äußerte sich der Manager zur oft geäußerten Kritik (etwa auf Resetera ) zur vermeintlich unfairen Erwartung von Square Enix.

Square Enix steht regelmäßig in der Kritik, zu hohe Erwartungen an die eigenen Produkte zu setzen. Jetzt hat sich ein ehemaliger Manager des Publishers zur Kritik geäußert und die wahren Gründe erklärt, warum Spiele wie Final Fantasy XVI und Final Fantasy VII Rebirth hinter den Erwartungen zurückbleiben.

