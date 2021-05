CS-GO-Profi spielt wichtiges Turnier, als halbnackter Papa in den Twitch-Stream platzt

Eine klassische Gaming-Sitaution wie sie viele Teenager kennen, erlebte der CS:GO-Profi Gabe „Spongey“ Greiner am Wochenende. Spongey war gerade in einem wichtigen Turnier zu Counter-Strike: Global Offensive unterwegs und übertrug das live auf Twitch, als sein Vater ins Zimmer kam: Halbnackt und mit was zu futtern dabei.

Das ist die Situation:

Der 21-jährige US-Amerikaner Gasbe „Spongey“ Greiner ist ein Profi-Spieler für Counter-Strike: Global Offensive. Er spielt den Rifler für das Team „Bad News Bears“ und hat in seiner Karriere, die 2016 begann, etwa 32.667 US-Dollar an Preisgeld eingesackt

Am 23. Mai stand Spongey mit den „Bad News Bears“ in einem regionalen Turnier, dem cs summet 8, zu CS:GO. Das Turnier bietet einen Preisgeld-Pool von 50.000$, dem Sieger winken 17.000 $. Man trat gegen das Team Etremum an. In Zeiten von Covid finden die meisten Spiele online statt und die Spieler übertragen ihre Games über Twitch

Der Vater von Spongey platzte in die Live-Übertragung seines Sohnes

Das ist die Szene: Spongey schoss sich gerade mit den Bad News Bears über die Map von CS:GO. Das Match gegen die Russen von Etrenum lief grade und alle Spieler wirkten konzentriert: Spongey erlegte gerade den letzten russischen Spieler und gewann die Runde für sein Team.

Da taucht hinter Spongey plötzlich dessen Vater auf, der ohne T-Shirt halbnackt in den Raum gekommen war und ein Tablett mit Essen in der Hand hält: Der Vater will seinem Sohn offenbar was Gutes tun und sieht nicht, dass er da gerade live über den Twitch-Kanal läuft.

Spongey scheint seinem halbnackten Vater dann anzudeuten: „Ich bin hier grade mitten im Turnier“, während seine Team-Kameraden anfangen zu lachen und die Kommentatoren schon Sprüche klopfen: Vielleicht kommt es jetzt zu einem Time-Out, jemandes Papa sei gerade aufgetaucht.

Viele kennen die “Eltern kommen rein”-Situation selbst

So wird das diskutiert: Der Clip hat mittlerweile über 154.000 Aufrufe. Bei reddit identifizieren sich viele Nutzer mit dem Spieler und der Situation:

„Ich liebe das. Es ist auch absolut nachvollziehbar für jeden, der in einer Gaming-Kultur aufgewachsen ist. Familienmitglieder kommen rein, während du zockst, und lenken dich ab.“

„Mama spürt irgendwie, wenn ich in einem Match bin. (Fast immer ist es dann spannend) und jedes Mal kommt sie in mein Zimmer, wenn ich grade in einem Turnier ernsthaft antrete.“

„Das ist das Ding, das am meisten in die Online-Ära passt, das ich je gesehen hab.“

„Papa! Ich kann nicht auf Pause schalten! Das ist ein Multiplayer-Game“

Bei manchen Nutzern weckt der Clip Heimweh: „Ich möchte nach Hause“, sagt ein anderer Nutzer

CS:Go-Profi nimmt Auftritt des Papas locker

So reagiert Spongey: Der CS:GO-Profi reagiert ziemlich cool. Auf Twitter schreibt: Wenn er im nächsten Monat verpflichtet wird, machen er und sein Dad einen Hot-Tub-Stream. Da sind wohl einige Zuschauer auf den Geschmack gekommen.

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von Twitter, der den Artikel ergänzt. Twitter Inhalt anzeigen Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte angezeigt werden. Personenbezogene Daten können an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung Link zum Twitter Inhalt

Das klingt doch mal nach einem Plan, die Erfahrung ordentlich zu verarbeiten, wenn Papa da oben ohne im Stream auftaucht.

