Eine wichtige Spielerin hat die letzten 8 Monate in Star Wars: The Old Republic damit verbracht, alle Rüstungen im Spiel zu katalogisieren. Die Community zeigt sich dankbar.

Um wen geht es? Die wohl wichtigste und berühmteste Spielerin in Star Wars: The Old Republic ist SWTORISTA. Sie ist Content-Creatorin, Community-Gesicht und betreibt das größte Wiki zum MMORPG.

Ihre Inhalte erreichen auf YouTube, Twitch und X.com täglich tausende Spieler des MMORPGs und auch ihr Wiki wird nach eigenen Angaben (via swtorista.com) etwa 5.000 Mal pro Tag aufgerufen.

Immer wieder produziert sie hochwertige Guides und Updates zu den Spielinhalten. Die letzten 8 Monate hat sie jedoch vor allem mit Fleißarbeit verbracht.

Die Grafik des MMORPGs wurde zuletzt richtig aufgehübscht:

4.200 Rüstungen ins Wiki eingetragen

Was für eine Fleißarbeit hat sie sich gemacht? Die Spieler von SW:TOR haben jahrelang auf die Community-Website TOR Fashion zurückgegriffen, wenn es darum ging, sich ein schönes Outfit für den eigenen Charakter auszusuchen. 13 Jahre nach dem Release des MMORPGs wurde die Seite jedoch abgeschaltet.

Für die Spieler ein großer Verlust, doch SWTORISTA wollte dies nicht einfach geschehen lassen und archivierte die komplette Seite, um später jedes einzelne Outfit in ihr Wiki zu übertragen (via Reddit).

Die ehemalige Website hatte jedoch nicht alle Outfits des MMORPGs. SWTORISTA beschloss deshalb, die Sammlung der ursprünglich 2235 verfügbaren Rüstungen mit aktuellen und bereits nicht mehr erhältlichen Rüstungsteilen zu vervollständigen.

In 8 Monaten Arbeit und mit 43200 Screenshots hat ihr Wiki nun alle Rüstungen des Spiels katalogisiert. Von den insgesamt 4218 Rüstungen sind 349 so sehr verschollen, dass nur noch die Icons erhalten geblieben und keine Screenshots vorhanden sind.

Welche Klasse hat die meisten Rüstungen? Die meisten Rüstungen im MMORPG hat der Jedi-Ritter mit 12,6 %, dicht gefolgt von seinem Konterpart, dem Sith-Krieger mit 12 %. Der Imperiale Agent hat die wenigsten Outfits, nur 9,5 % der Rüstungen gehören zu ihm. Wenn ihr euch selbst mal durch alle 4218 Rüstungen von SW:TOR klicken wollt, könnt ihr das auf swtorista.com

Wie reagiert die Community auf die Aktion? Die Community ist SWTORISTA für ihre Fleißarbeit sehr dankbar. Auf Reddit wird sie überhäuft mit Lob und Komplimenten:

RedEclipse47 schreibt auf Reddit: „Dafür haben Sie wirklich ein Ehrenkreuz [Anmerkung der Redaktion: Ein Orden im Star-Wars-Universum] verdient, wie alle anderen großen Helden der Republik auch!“

Auch Eglwyswrw ist auf Reddit beeindruckt: „Was für eine Königin, heilige Hölle, diese Arbeit ist gigantisch. Vielen, vielen Dank!“

„Die Menge an Arbeit, die in die Seite gesteckt wird, zeigt genau, warum sie zu einem Grundnahrungsmittel für fast jeden SWTOR-Spieler geworden ist. Vielen Dank für all diese harte Arbeit“, sagt Lamplorde auf Reddit.

Die Community des MMORPG von Star Wars zeigt immer wieder, dass sie etwas ganz Besonderes ist, auch im Vergleich zu anderen Spielergemeinschaften. Gerade in den traurigsten Momenten rücken die Gamer zusammen: Spieler im MMORPG SW:TOR gedenken des Schauspielers von Darth Vader mit einer Zeremonie