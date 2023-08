Spieler zockt Diablo 4 quasi als Zeus, wirft Blitze, die „alles auf dem Screen löschen“

Ein Spieler pusht eine Fähigkeit seines Druiden in Diablo 4 bis Stufe 15 und löscht damit alles um ihn herum mit Blitzen aus, als wäre er Zeus.

Der Druide gilt als eine der besten Klassen für das Endgame in Diablo 4. Er ist ein Überlebenskünstler und ein mächtiger Magier der Natur. Die aktuell stärksten Druiden-Builds findet ihr hier auf MeinMMO.

Auf Reddit postet der Nutzer CrypticGorillaCaulk am 30. Juli ein Bild von seinem Skill-Tree in Diablo 4. Dort sieht man die Fähigkeit „Lightning Storm“ (Gewittersturm), die er auf 15/5 Punkte gebracht hat und dadurch enormen Schaden mit seinem Druiden machen kann.

Hier seht ihr einen Werwolf-Druiden im Kampf gegen den Weltboss Ashava:

„Du spielst jetzt praktisch als Zeus“

Wie hat er das geschafft? In Diablo 4 erhält man für das Leveln Punkte, die man im Skill-Tree einsetzen kann. 5 davon hat er für „Lightning Storm“ eingesetzt, was das Maximum an Punkten ist, die man für einzelne Attacken verwenden kann. Um noch höhere Stufen zu erzielen, benötigt man Items.

In den Kommentaren beschreibt CrypticGorillaCaulk, dass er 2 Punkte für „Lightning Storm“ durch die „Hurricane Boots“ erhalten habe. 4 Punkte bekam er durch die „Mad Wolf“ Brustrüstung und 4 Punkte durch Handschuhe.

Mit dem Gewittersturm-Build spaziert ihr problemlos durch Mobs im Endgame von Diablo 4.

Was hat er davon? Mit der Investition von 15 Punkten macht CrypticGorillaCaulk saftige 9.115 bis 11.141 Schaden an den Gegnern. In seinem Reddit-Beitrag schreibt er, dass die Fähigkeit „alles auf dem Screen lösche.“ (via Reddit).

Das beeindruckt die Reddit-Community: Mit der Fähigkeit beschwört er wachsende Gewitterstürme und erreicht einen enormen Schaden. MrShad0wzz kommentiert: „Du spielst jetzt praktisch als Zeus, haha.“ (via Reddit).

Dekington schreibt: „Blitzsturm ist der spaßigste und befriedigendste Zauber im Spiel. Es ist buchstäblich der einzige Grund, warum ich noch D4 spiele. Es ist auch stark genug, dass ich problemlos [Alptraum-Dungeons auf Level 100] damit bewältige.“

Maze_of_Ith7 fragt, ob der Ersteller des Beitrags einen Druiden spielt. Er sei verwirrt gewesen, weil er bei dem Screenshot erst gedacht habe, „die Zauberin hätte einen übermächtigen Zauber“, den er noch nicht gesehen habe. CrypticGorillaCaulk antwortet darauf: „Druide ist der bessere Zauberer.“

Die Zauberer-Klasse in Diablo 4 frustriert die Spieler und sorgt für Unmut. Dabei war sie nach dem Release die beliebteste Klasse im Spiel:

