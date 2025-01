Spieler wird angeblich für 50 Jahre gebannt, weil er Dialoge in Genshin Impact überspringen wollte

Genshin Impact ist ein Free2Play Koop-RPG vom Entwickler miHoYo. Die Grafik und die offene Welt des Spiels erinnern dabei an Zelda: Breath of the Wild, wobei si...

Müssen Spieler um ihre Accounts fürchten? Für einige Spieler in den Kommentaren stellt sich nun die Frage, ob sie ebenfalls Gefahr laufen, gesperrt zu werden. Grundsätzlich gilt: Solange man sich an die Nutzungsrichtlinien von HoYoverse hält und keine Drittanbieter-Software oder Mods verwendet, besteht kein Grund zur Sorge.

Ein Spieler von Genshin Impact verlor kürzlich seinen Account, in den er viel Zeit investiert hatte: Wegen des Einsatzes eines Auto-Clickers zum Überspringen von Dialogen sei er für 50 Jahre gesperrt worden. Diese drastische Maßnahme sorgt in der Community für hitzige Diskussionen.

