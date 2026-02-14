Spieler machen Moderator für das Scheitern von Highguard verantwortlich, doch ein Mitarbeiter von Larian sagt: Das ist Unsinn

News
2 Min. Benedikt Schlotmann 0 Kommentare Lesezeichen
Spieler machen Moderator für das Scheitern von Highguard verantwortlich, doch ein Mitarbeiter von Larian sagt: Das ist Unsinn

Viele halten Geoff Keighley für den Grund für das Scheitern von Highguard. Doch hochrangige Entwickler sagen, das Spiel wäre auch so gescheitert. Das habe mit dem Moderator der Game Awards wenig zu tun, der das Spiel bloß vorgestellt habe.

Der Raid-Shooter Highguard gilt unter Spielern als hochumstritten und konnte seine hohen Erwartungen zum Release nicht erfüllen : von den rund 100.000 Spielern zum Release sind nur noch ein paar tausend übrig, wenn man sich die Zahlen auf SteamDB ansieht.

Viele sehen vor allem in einer Person den „Henker“ des Spiels: Geoff Keighley, der Moderator der Game Awards. Keighley stellt am 11. Dezember 2025 bei den Game Awards am Ende den Shooter Highguard vor. Bis kurz vor Release war unklar, was für ein Spiel einen mit Highguard überhaupt erwarten würde.

Doch der Release von Highguard wurde zum Fiasko und viele sagen, dass Geoff Keighley dafür verantwortlich sei, da er so hohe Erwartungen geschürt habe. Nun hat sich Michael Douse, Publishing Director von Baldur’s Gate 3, klar gegen diese Annahme ausgesprochen. Das Problem sei laut Douse nie Keighley gewesen. Und ein anderer Entwickler ergänzt: Highguard sei nie ein gutes Spiel gewesen.

Highguard zeigt im Trailer, was euch im neuen PvP-Raid-Shooter erwartet
Weitere Videos
Mehr Videos für dich
Der „neue“ Spider-Man bricht alle Regeln des Marvel-Helden, zeigt ihn von seiner schlimmsten Seite Egal wie gut oder schlecht der neue Shooter von Bungie wird: Eine Sache lieben Gamer schon jetzt Neues JRPG ist ein Traum für Boomer, bringt Fortsetzung einer komplexen Retro-Perle nach 28 Jahren auf die PS5 Legendäres Entwicklerstudio ist der Gewinner der State of Play: 4 Trailer zeigen, wie man die Fans perfekt abholt Chaotisches Spiel verkauft 500.000 Kopien auf Steam, sorgt für wilde Action mit euren Freunden Ein einziger Satz von Dr. Cox im Trailer zum Scrubs Revival macht mir Hoffnung, dass sie die Fehler der letzten Staffel nicht wiederholen Das beste Diablo schafft es mit einem Shadowdrop, dass ich nach 4 Jahren Pause sofort den Download starte Der Warlock wird die neue Klasse in Diablo 4 – Das wissen wir zu Gameplay, Fähigkeiten und Klassen-Mechanik Spieler aus Helldivers 2 versagen, weil sie einen Fehler seit Jahren wiederholen, Entwickler helfen mit simplem Profi-Tipp Die 2 größten MMORPGs 2026 justieren ihren Release, während ein Konkurrent ins nächste Jahr abhaut Battlefield 6: Roadmap für Season 2 – Das passiert Anfang 2026 Einer der meistgehassten Charaktere aus One Piece wird in Staffel 2 auf Netflix plötzlich angeschmachtet

Douse und andere hochrangige Entwickler nehmen Keighley in Schutz

Das sagt Douse: In einem Post auf X.com erklärte Douse, dass Keighley nicht die Schuld an dem Release-Chaos tragen müsse. Die Probleme seien laut ihm viel vielschichtiger. Jetzt alle Probleme auf eine Person zu schieben, wäre keine gute Idee. So erklärt er:

Die Entlassungen bei Highguard sind, wie viele andere auch, eine traurige Erinnerung an die wirtschaftliche Instabilität einer Branche, die viel verlangt, aber wenig verspricht. Allerdings ist es unreif, einen Mann dafür verantwortlich zu machen, dass er einen Trailer in seiner Sendung gezeigt hat, und zeugt von wenig Verständnis für die Branche.

Eric Arraché, Gründer von Critical Hits, ergänzt, dass Keighley dem Spiel sogar die beste Chance gegeben habe, aber das Spiel sei einfach nicht gut gewesen und dafür könne Keigley nichts:

Wenn überhaupt, dann hat [Keighley] Highguard die beste Chance gegeben, die es haben konnte. Das Problem war, dass das Spiel nicht so gut war (die Karte war zu groß für 3v3) und ich glaube, dass es am ersten Tag einige Serverprobleme auf dem PC gab. Abgesehen davon scheinen sich die Unternehmen seit dem Concord-Fiasko viel schneller zurückzuziehen.

Dass Highguard trotz seiner Probleme großen Spaß machen kann, erklärte beispielsweise bereits MeinMMO-Redakteur Benedict Grothaus in seinem Artikel. Viele würden das Game nur einfach falsch spielen und würden deswegen keinen Spaß daran haben.

Mehr zum Thema
1
Eine der stärksten Regeln aus D&D gibt es in Baldur’s Gate 3 nicht, aber ein neues Rollenspiel setzt sie regelgetreu um
von Caroline Fuller
2
Highguard ist gerade einmal vor 3 Wochen erschienen, jetzt suchen die ersten Entwickler schon einen neuen Job
von Jasmin Beverungen
3
Indie-Hit auf Steam macht es wie die Simpsons, hat 200 verschiedene Intros und jedes hat seinen eigenen Witz
von Cedric Holmeier

Vom „One Last Thing“ zum nächsten Branchen-Meme: MeinMMO-Chefredakteurin Leya Jankowski analysiert, wie der Fall Highguard das gefährliche Spannungsfeld zwischen idealistischer Spieleentwicklung und gnadenloser Algorithmus-Logik des Jahres 2026 offenlegt: Vom „One Last Thing“ zum Concord-Meme: Highguard ist die fatale Fehleinschätzung eines Marktes, der von Wut lebt

Deine Meinung? Diskutiere mit uns!
0
Gefällt mir!
0
Kommentieren
Titelbild Steam und Hardware

Steam erfüllt wichtigen Wunsch der Spieler: Ihr könnt jetzt endlich zugeben, wenn ihr miese PC-Hardware habt

YapYap 500k auf Steam Titelbild

Chaotisches Spiel verkauft 500.000 Kopien auf Steam, sorgt für wilde Action mit euren Freunden

Mewgenics 200 verschiedene Intros Spielcharakter Titelbild

Indie-Hit auf Steam macht es wie die Simpsons, hat 200 verschiedene Intros und jedes hat seinen eigenen Witz

Solasta 2 Titelbild

Eine der stärksten Regeln aus D&D gibt es in Baldur’s Gate 3 nicht, aber ein neues Rollenspiel setzt sie regelgetreu um

Kommentar-Regeln von MeinMMO
Bitte lies unsere Kommentar-Regeln, bevor Du einen Kommentar verfasst.
Abonnieren
Benachrichtige mich bei
0 Kommentare
Neueste
Älteste Meisten Abstimmungen
Inline Feedback
Alle Kommentare anzeigen
Passwort vergessen

Bitte gib Deinen Benutzernamen oder Deine Email-Adresse ein. Du erhälst einen Link, um ein neues Passwort per Email zu erstellen.

0
Sag uns Deine Meinungx