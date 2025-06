Spieler hat unglaubliches Pech in Baldur’s Gate 3, erlebt seltenes Ereignis, das nur in einem von 64 Millionen Fällen vorkommt

Ein Spieler hat es tatsächlich „geschafft“ ein sehr seltenes Ereignis in Baldur’s Gate 3 zu erzielen, was aufgrund der Wahrscheinlichkeit allein schon beinah unmöglich klingt.

Was ist dem Spieler passiert? Dass ein Spiel mit Würfeln wie Baldur’s Gate 3 trotz verschiedenster Boni und Vorteile zumindest ein bisschen mit Glück in Verbindung steht, ist verständlich. Schließlich baut man seine Charaktere mit ihren Fähigkeiten und Talenten so auf, um diesem Glück nachzuhelfen. Ein Spieler musste jedoch herausfinden, dass sämtliche Vorteile großes Pech auch nicht retten können.

Boldevin teilt auf Reddit, dass er eine Situation in Baldur’s Gate 3 erlebte, die in 64 Millionen Fällen nur einmal auftreten kann, was nicht nur ihn, sondern die gesamte Community verblüffte. Seine Minthara schaffte es trotz Vorteilswürfen (also mit jeweils zwei Würfeln pro Angriffswurf), 3 Mal hintereinander eine Nat 1 zu würfeln – 3 kritische Misserfolge, also mit einer Wahrscheinlichkeit von 0,0000015625 %.

„Ich dachte, nur Shadowheart könnte so verfehlen“

Wie konnte das passieren? Die Community versuchte zu verstehen, wie diese Situation passieren konnte, ob es sich um einen Bug oder schlichtweg mieses Pech handelte.

Einige Kommentare erwähnten die Karmischen Würfel aus Baldur’s Gate 3, die standardmäßig aktiviert sind.

Das Spiel erklärt die Karmischen Würfel mit „Karmische Würfel vermeiden Glücks- wie Pechsträhnen und halten die Ergebnisse überwiegend zufallsbasiert“. Der Spieler berichtet auf Nachfrage von TrekThroughCuriosity, dass er die Karmischen Würfel sogar unbewusst aktiv hatte, was die Situation noch verrückter macht.

Wie reagiert die Community? Die Spieler erkennen die beeindruckende Seltenheit dieses unglücklichen Ereignisses.

MrKiltro: „Hol dir lieber einen Lottoschein! Oder warte … Ich schätze, kauf dir keinen Lottoschein. Weißt du was, geh nicht mal aus dem Haus. Da draußen ist es nicht sicher für dich.“

PineappleJealous: „Naaah, er sollte besser das Ticket kaufen, er hat sein Pech für die nächsten mindestens 1,5 Jahre aufgebraucht.“

Viele von ihnen ziehen einen direkten Vergleich zu Shadowheart, deren eher nüchternes Trefferverhältnis zu einem Running Gag in der Community geworden ist:

TheSeventhSentinel: „Das ist nicht Minthara, das ist Shart [Spitzname der Community für Shadowheart] in Verkleidung.“

JethroTheDuck: „Ich dachte, nur Shadowheart könnte so verfehlen, lol.“

ToadButSitting: „Bei mir hat Shadowheart 4 Angriffe bei einer 98 % Trefferquote mit High-Ground-Vorteil verfehlt, ich verstehe dich also.“

Dass Shadowheart so viele Angriffe verfehlt, vor allem zu Beginn des Spiels, hat jedoch seinen Grund und liegt nicht an der Klerikerin selbst.