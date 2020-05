In Apex Legends sind die besten Spieler in der Top-Liga im Ranglisten-Spiel unterwegs. Doch laut den Beobachtungen einiger Spieler haben einige der scheinbar besten Spieler ihren Rang durch unlautere Methoden erhalten.

Um wen geht’s? Die beiden Spieler Xynoa und Skittles führen derzeit die Rangliste in Apex Legends an und sind daher auch im prestigeträchtigen Rang „Apex Predator“ zu finden. Dort können nur 500 Spieler sein und sie bekommen begehrte Auszeichnungen, um mit ihrem Können anzugeben.

Was ist passiert? Doch anscheinend haben zumindest diese beiden Spieler nicht immer fair gehandelt. Denn ein Video vom 12. Mai des reddit-Users kaleinrm zeigt, dass die beiden Top-Stars sich mit einem anderen 3er-Team zusammengetan haben um zu sechst andre Spieler zu farmen und so mit einem unfairen Vorteil unterwegs waren.

Was ist das Problem beim Teaming? Solch ein „Teaming“, also das Zusammenarbeiten mehrere Squads, ist in Battle-Royale-Games ein großes No-Go und gilt als Cheating. Denn es ist als fair spielendes 3er-Team sehr schwer, sich gegen 6 Spieler zu behaupten, die gezielt zusammenarbeiten.

Mit einem solchen Vorteil ist es freilich deutlich leichter, sich in der hart umkämpften Top-Stufe der Apex Predators zu behaupten und an der Spitze zu bleiben. Denn der Top-Rang ist auf nur 500 Spieler begrenzt und auf diese Art sperren Cheater permanent andere aufstrebende Spieler aus der obersten Gruppierung aus.

Das ist noch passiert: Nur wenige Stunden nach dem Video von kaleinrm tauchte ein weiteres Video auf. Auch hier waren 6 Top-Spieler auf Apex Predator Rang unterwegs und haben ein ahnungsloses Squad weggeknuspert.

Team-Verschwörer droht mit DDoS-Attacke: Als der reddit-User MittnXBL ankündigte, die Teamer bei den Entwicklern anzuzeigen, wurde er sogar von einem der Cheater bedroht. Der Spieler Need a Soda, der zur Zeit des Vorfalls den 5. Platz der Rangliste in der letzten Season innehatte, drohte nach Angaben von MittnXBL, dessen Rechner mit einer DDoS-Attacke zu killen, wenn er ihn anzeige.

Reddit-User, die den Thread kommentierten schienen Need a Soda wohl gut zu kennen und kommentierten mehrfach „Das wundert mich überhaupt nicht, der Typ hat sich schon mehrfach in die obersten Ränge gecheatet!“

Was geschah dann? Der Spieler ließ sich nicht einschüchtern und reportete die Cheater trotzdem. Die angekündigte Hacker-Attacke blieb wohl aus. Allerdings passierte auch sonst nichts. Die Entwickler haben noch nicht sichtlich reagiert.

Allerdings endete die letzte Ranked-Season auch mit dem Release von Season 5 und die neuen Ranglisten-Plätze werden gerade erneut ausgefochten. Außerdem meldete sich jüngst tatsächlich Chin Xiang Chong, ein Senior Designer von Respawn Entertainment via Twitter zu Wort. Er versprach, das man sich der Sache baldmöglichst annehme und nach der Prüfung der Sachlage angemessene Schritte einleiten werde.

I know this is probably not the answer you're looking for RIGHT HERE RIGHT NOW but:



Yes, we see the articles and the claims and will take appropriate action after doing appropriate investigations.