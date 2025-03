Spieler verzweifelt, weil er den Anschluss seiner RTX 4090 nicht findet – Die Community staunt, wie er die Grafikkarte überhaupt montieren konnte

Ein Spieler kauft sich eine neue RTX 4090 und verbaut sie in seinen Gaming-PC. Doch er kann sie nicht an seinen Monitor anschließen. Die Community staunt nicht schlecht, als sie das Problem sieht, mit welchem der Besitzer konfrontiert ist.

Ein Spieler hat sich einen PC zusammengebaut und sich dafür eine teure RTX 4090 gekauft. Diese gehört weiterhin zu den schnellsten Grafikkarten, die ihr kaufen könnt.

Doch schnell wird er von dem Problem konfrontiert, dass er seine Grafikkarte gar nicht an seinen Monitor anschließend kann. Das berichtet er einem Freund, der sein Bild auf Reddit teilt. Doch nicht die Tatsache, dass er den Anschluss nicht findet, löst Staunen aus, sondern die Tatsache, dass er seine Grafikkarte überhaupt verbaut bekommen hat.

Aufgefallen ist ihm die ganze Sache erst, als er merkte, dass er in Spielen kaum Grafikeinstellungen zur Verfügung hat. Als er dann das HDMI-Kabel vom Monitor in die Grafikkarte stecken wollte, konnte er den Anschluss nicht finden.

Slotblende vergessen, doch die Grafikkarte trotzdem erfolgreich montiert

Was ist schiefgelaufen? Wenn ihr eine Grafikkarte in einen neuen Rechner verbaut, dann müsst ihr in der Regel die Slotblende entfernen. Mit Slotblenden werden Öffnungen im Gehäuse an den Steckplätzen für die Erweiterungskarten abgedeckt. Die Blenden schützen euren PC außerdem davor, dass Dreck in den PC eindringt.

Wollt ihr jedoch eine Erweiterungskarte, etwas eine Grafikkarte, eine WLAN- oder Soundkarte in einen PCIe-Slot eures Rechners montieren, dann müsst ihr auch die entsprechende Slotblende entfernen. Denn sonst könnt ihr weder die Anschlüsse der Karte nutzen, noch rastet die Karte richtig im Gehäuse ein.

Und genau der letzte Punkt sorgt für ungläubiges Staunen in der Community. Viele fragen sich: Wie hat der Spieler es geschafft, seine Grafikkarte zu montieren, ohne die Blende herauszunehmen?

Ich bin eher beeindruckt von der Tatsache, dass die GPU so einrastet, und noch mehr, wenn er sie tatsächlich festgeschraubt hat.

Wie ging die Sache aus? Die Grafikkarte hat die seltsame Aktion heil überstanden und der Nutzer ist seinem Bekannten zur Hilfe geeilt, um den Computer von den störenden Slotblenden zu befreien. Im schlimmsten Fall hätte sich der Nutzer seine Grafikkarte verbiegen oder sogar den PCIe-Anschluss beschädigen können.

