Spieler schafft nach 13 Jahren unmögliche Abkürzung in Trackmania

Trackmania ist ein besonderes Rennspiel, in dem es darum geht, möglichst schnell zu sein. Die Spieler suchen deshalb immer nach Abkürzungen auf den Strecken. Eine galt seit 13 Jahren als unmöglich schaffbar – ein Spieler widerlegte diese These jetzt.

Was steckt hinter der neuen Abkürzung? Das originale Rennspiel Trackmania erschien 2003, hat aber selbst heute noch eine große Fangemeinde. Das liegt unter anderem daran, da die Strecken interessante Abkürzungen zulassen, welche die Spieler aber erst entdecken und meistern müssen.

So versuchen die Fans seit Jahren, sich durch solche Shortcuts gegenseitig zu übertrumpfen.

Auf der Strecke D07-Race wurden die ersten Abkürzungen dieser Art gefunden. Über Jahre hinweg wurden neue Wege gesucht und gefunden, um alte Rekorde zu unterbieten. Der Trackmania-Fan Drarker entwickelte eine besonders interessante Idee für eine Abkürzung, die jahrelang als unmöglich galt, doch inzwischen gemeistert wurde.

Die gesamte Geschichte der Abkürzung und die verschiedenen Stufen, die die Spieler dabei durchlebt haben, wurden in diesem wirklich gelungen Video vom YouTuber Wirtual zusammengefasst:

Trackmania-Spieler schafft das scheinbar Unmögliche

Was ist das für eine Abkürzung? Kurz vor dem Ende der Strecke D07-Race ist auf der linken Seite die Rampe zu sehen, die das Ziel markiert. Drarker setzte es sich in den Kopf, vor der letzten Kurve auf diese Rampe zuzuspringen, um quasi von der anderen Seite durch das Ziel zu fahren und so das letzte Hindernis umgehen zu können.

Doch das erwies sich als extrem schwer. Über ein Jahr lang versuchten Spieler, dies umzusetzen, bevor es Trackmania-Fan Rolling schließlich tatsächlich schaffte.

Um diese Abkürzung zu meistern, ist es nötig, über die Bande zu springen. Dazu muss das Auto im richtigen Moment und mit der passenden Geschwindigkeit in den Drift gebracht werden. So hebt es vom Boden ab. Das Fahrzeug wirbelt dann durch die Luft und wer alles genau getimed hat, der kommt auf der Strecke wieder auf und schlittert so ins Ziel.

13 Jahre lang suchen Spieler des Rennspiels schon nach Abkürzungen und haben über die Jahre immer wieder neue gefunden. Nun wurde die wohl letzte geknackt.

So geht es jetzt weiter: Das bedeutet aber nicht das Ende der Herausforderungen. Denn wie die Zeit von Rollin beweist, ist noch Luft nach oben. Denn ihm gelang zwar der besondere Sprung, doch zuvor hatte er bereits über 1 Sekunde Rückstand auf den alten Weltrekord.

Andere werden nun sicher nicht nur versuchen, die Abkürzung ebenfalls zu meistern, sondern dabei noch die Zeit von Rollin zu schlagen.

Was haltet ihr von dieser Leistung? Könnt ihr nachvollziehen, dass selbst nach 13 Jahren Spieler noch nach Abkürzungen in Trackmania suchen und eine lange Zeit damit zubringen, sie zu meistern?

