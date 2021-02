Was wurde noch verraten? Es gab auch einen Einblick in die erfolgreichsten kostenlosen Spiele auf PS4 und PS5. Diese Spiele sind allerdings für beide Plattformen zusammengefasst. Dort steht Rocket League ganz oben. Danach kommen CoD Warzone, Fortnite und PES 2021 Lite. Der Asia-Hit Genshin Impact landet immerhin auf Platz 7.

Was fällt hier auf? Die Liste unterscheidet sich schon deutlich von der PS5. Hier finden sich deutlich mehr ältere Spiele, wie ein GTA 5 oder ARK: Survival Evolved. Hitman 3, was auf der PS5 auf Platz 2 steht, taucht hier gar nicht auf.

Mit Hitman 3 landet ein Spiel auf Platz 2, welches gerade erst frisch auf den Markt gekommen ist. Dauerbrenner wie Rainbow Six Siege oder Dead by Daylight legen ebenfalls Top-Platzierungen hin, obwohl sie schon einige Jahre alt sind.

So sieht es auf der PS5 aus: Zunächst die 20 Spiele, die auf der PS5 am häufigsten heruntergeladen wurden. Dabei gilt die Liste für Europa. Gamer aus Amerika oder Asien wurden hier nicht berücksichtigt:

