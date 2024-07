Ein Spiel mixt die Fallout-Reihe mit Anno 1800 – Ihr solltet die kostenlose Demo auf Steam noch schnell testen

Mit Endzone 2 könnt ihr gerade ein spannendes Aufbauspiel auf Steam testen. Vieles erinnert stark an die Anno-Reihe von Ubisoft.

Mit Endzone 2 hat Entwickler Gentlymad Studios den Nachfolger von Endzone – A World Apart vorgestellt. Der Vorgänger kam bei mehr als 7.000 Rezensionen immerhin auf eine “größtenteils positive” Bewertung von 78 %. Also genug Potenzial, um den Nachfolger noch besser zu machen.

Dank des Strategie-Festivals “Tacticon” auf Steam könnt ihr jetzt eine Demo zu Endzone 2 ausprobieren. Einige Dinge erinnern stark an die beliebte Aufbaureihe “Anno” von Ubisoft: Die Anno-Reihe bekommt 2025 einen neuen Ableger in der Antike.

Endzone 2 setzt auf “Inseln” wie die Anno-Reihe

Was hat das mit Anno zu tun? In der Anno-Reihe besiedelt ihr seit dem ersten Teil Anno 1602 verschiedene Inseln, um euer Reich aufzubauen. Dieses Insel-Prinzip übernimmt jetzt Endzone.

Die Karte von Endzone 2 ist in Gebiete unterteilt, die ihr nach und nach entdecken könnt. Wenn ihr ein solches Gebiet nutzen wollt, müsst ihr am Rand des Gebiets ein Lagerhaus errichten. Das erinnert stark an Anno, wo ihr am Gebietsrand einen Kontor errichten müsst. Jedes Gebiet bietet euch eine begrenzte Zahl von Fruchtbarkeiten an. Früher oder später müsst ihr wie in Anno expandieren, wenn ihr alle Ressourcen verwenden möchtet.

Später müsst ihr Handelsrouten zwischen den Zonen errichten, damit eure Ressourcen gut verteilt werden. Auch das gibt uns starke Anno-Gefühle.

Mit eurem Schiff Lastwagen könnt ihr zerstörte Lager oder Gebäude erkunden. In einer Art Minispiel erkundet ihr das Gebäude und schaltet Ressourcen oder Items frei, die ihr nutzen könnt.

Kann man sich das ansehen? Schaut euch etwa das Gameplay des YouTubers “Dr. Proof” an, der in seinem Video eineinhalb Stunden lang in die Demo schauen konnte. Auch andere Dinge, wie das Interface der Minimap erinnern stark an das beliebte Aufbauspiel von Ubisoft. Lieber gut kopiert als schlecht selbst erfunden:

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von YouTube, der den Artikel ergänzt. YouTube Inhalt anzeigen Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte angezeigt werden. Personenbezogene Daten können an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung Link zum YouTube Inhalt Dr. Proof spielt Endzone 2.

Falls ihr nach mehr Strategienachschub auf Steam sucht, dann schaut einmal in folgende Liste. Hier stellt euch MeinMMO die besten Strategiespiele vor, die ihr derzeit auf Steam spielen könnt: Die 15 besten Strategiespiele für PC 2024