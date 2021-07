Nach neuem Sony-Video fragen sich Millionen: Hab ich meine PS5 die ganze Zeit falsch herum aufgestellt?

Sony hatte ein Video veröffentlicht, wo die PS5 falsch herum war. Doch jetzt fragen sich einige User, ob nicht ihre PS5 falsch aufgestellt ist.

Das Design der PlayStation 5 scheint viele User auch mehrere Monate nach dem Release noch zu verunsichern. Denn das Design der PlayStation 5 lässt euch die Konsole in verschiedenen Weisen aufstellen:

Entweder stellt ihr sie vertikal auf, dann steht sie wie ein Turm in eurem Schrank oder auf eurem Tisch.

Die zweite Möglichkeit ist, die Konsole horizontal aufzustellen. Dafür muss man den beiliegenden, runden Fuß auf einer Seite der PS5 montieren.

Bisher hatten viele User vermutet, dass man die Konsole so aufstellen muss, dass das Disc-Laufwerk beim Aufstellen auf der Unterseite sein soll. Doch jetzt sind einige User wieder irritiert.

Denn in einem kurzen Werbespot, den Sony veröffentlicht hatte, konnte man die PlayStation 5 im TV-Schrank sehen. Doch die steht auf dem Kopf, was für gewöhnlich daran zu erkennen ist, dass sich das Laufwerk auf der Oberseite befindet.

Der diskutierte Sony-Spot, via imgur.com

Sony hatte den Werbespot schnell wieder kommentarlos entfernt, doch nun fragen sich viele User: Vielleicht haben wir ja unsere Konsole bisher immer falsch herum aufgestellt?

User sind irritiert: Steht meine PlayStation 5 jetzt falsch herum oder Insider von Sony?

So hatte es einige User auf Twitter oder reddit gegeben, die nun erstaunt reagierten und fragten, ob die Konsole in dem Spot nicht am Ende richtig gestanden hätte (via reddit.com):

Was ist… Wenn wir diejenigen sind, die ihre PS5 auf dem Kopf stehen haben?

Denn es weisen einige darauf hin, dass es intuitiv sei, dass Laufwerk nach oben anstatt nach unten zu positionieren (via reddit.com). Denn so komme man viel leichter an das Laufwerk heran.

Einige User weisen zwar darauf hin, dass das Laufwerk bei der liegenden PS5 unten sein müsse, aber hier gibt es Bedenken vonseiten User, die eine Digital-Edition besitzen. Denn hier könne man die PlayStation nicht am Laufwerk ausrichten.

PS5-Design verwirrt auch Monate nach Release die User

Dass das Design der PlayStation 5 verwirrend ist, hatten einige User auf reddit übrigens bestätigt. So erklärt der User TM674329 (via reddit.com), dass er eine Stunde gebraucht hatte, um seine PS5 richtig aufzustellen:

Ich habe in meiner ersten Nacht mit meiner PS5 eine Stunde damit verbracht, herauszufinden, warum sie keine Discs lesen wollte. Dank Reddit habe ich gelernt, dass es verkehrt herum war und ich sehr dumm bin.

Einige vermuten sogar, dass es sich bei dem Werbespot um einen Insider von Sony handeln müsse: Denn die allererste PlayStation überhitzte gern und schaltete sich anschließend ab. Stellte man die Ur-PlayStation jedoch auf den Kopf, dann gab es überhaupt keine Probleme (via reddit.com).

PS5 ist nicht zum ersten Mal falsch herum: Hinzu kommt, dass die PlayStation 5 nicht zum ersten Mal falsch herum zu sehen ist. Denn bereits der PlayStation-Chef sorgte mit einem Tweet für eine Überraschung.

Bereits der PlayStation-Chef hatte seine PS5 falsch herum stehen

Bereits vor ein paar Monaten sorgte der PlayStation-Chef Hermen Hulst, weil er seine PS5 ebenfalls falsch herum aufstellte. Auch hier hatten sich bereits einige User amüsiert, dass das Design der PS5 so verwirrend sein müsse, dass nicht mal die offiziellen Mitarbeiter wüssten, wie herum man die PS5 nun eigentlich positionieren müsse.

Auch hier hatte es Spekulationen darum gegeben, ob Hulst seine PS5 absichtlich verkehrt herum positioniert hatte, um zu sehen, ob es jemand mitbekommt, oder ob Sony mit der PlayStation 5 herumexperimentiert hatte. Hulst hatte den Post auf Twitter auf jeden Fall schnell wieder gelöscht.

Was denkt ihr darüber? Liegt oder steht eure PlayStation 5 im Schrank oder am Fernseher, oder habt ihr euch über die Aufstellung eurer Konsole bisher noch keine Gedanken gemacht?

Ihr habt noch keine PlayStation 5 bekommen und sucht nach einer Kaufmöglichkeit? Dann schaut in unserem PS5-Ticker auf MeinMMO vorbei. Hier halten wir euch mit tagesaktuellen Hinweisen auf dem Laufenden.