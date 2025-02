Beim großen MediaMarkt-Mehrwertsteuer-Sale könnt ihr euch die PS5 Pro jetzt so günstig schnappen wie noch nie. Dank des Rabatts spart ihr ordentlich – eine perfekte Gelegenheit für alle, die auf ein Angebot zur stärksten Konsole der Welt gewartet haben!

Lange galt die Xbox Series X als die leistungsstärkste Konsole auf dem Markt, doch Sony hat vor ein paar Monaten den Spieß umgedreht. Die PS5 Pro lässt seit November 2024 nicht nur ihre eigene Vorgängerin, sondern auch die Konkurrenz von Microsoft mächtig alt aussehen. Mit noch mehr Power, verbessertem Raytracing und mehr Speicher ist sie ohne jeden Zweifel die neue Referenz in Sachen Konsolen-Gaming.

Bei MediaMarkt gibt’s die High-End-Konsole jetzt zum neuen Bestpreis: Wenn ihr euch bei myMediaMarkt anmeldet, könnt ihr euch einen satten Rabatt in Höhe der Mehrwertsteuer gönnen. Das bedeutet, dass ihr die PS5 Pro so günstig bekommt wie noch nie. Falls ihr also schon länger mit Sonys Powerhouse liebäugelt, ist jetzt eure beste Chance gekommen!

Dagegen sieht die Xbox alt aus: So günstig gab’s die Sony PlayStation 5 Pro noch nie!

Sony hat mit der PS5 Pro an den richtigen Stellschrauben gedreht. Klar, die normale PS5 ist schon ziemlich beeindruckend, aber die Pro-Version hebt das Ganze auf ein neues Level. Besonders spannend ist die verbesserte Grafikleistung: Sony setzt auf eine deutlich stärkere GPU, die nicht nur mehr Rechenpower bietet, sondern auch Raytracing auf eine völlig neue Stufe hebt. Das bedeutet für euch: realistischere Schatten, beeindruckendere Spiegelungen und eine Lichtstimmung, die schlichtweg umwerfend aussieht!

Dazu kommt PlayStation Spectral Super Resolution (PSSR), eine eigene KI-Upscaling-Technologie, die mit NVIDIAs DLSS oder AMDs FSR vergleichbar ist. Dadurch sehen Spiele nicht nur schärfer aus, sondern laufen auch mit höheren Bildraten – ein echter Gamechanger für alle, die viel Wert auf grafisch beeindruckendes und zugleich flüssiges Gameplay legen.

Mehr als genug Platz für God of War, Horizon: Forbidden West & Co. dank 2 Terabyte SSD!

Ein weiteres Highlight der PS5 Pro ist ihr großzügiger Speicherplatz: Mit einer blitzschnellen 2TB SSD habt ihr doppelt so viel Platz wie bei der PS5 Slim – endlich mehr Luft für große Spiele wie Call of Duty und Co! Allerdings gibt es einen kleinen Haken: Während die PS5 Slim direkt mit einem Disc-Laufwerk daher kommt, fehlt dieses bei der Pro-Variante. Klar, ihr könnt das Laufwerk separat nachkaufen, aber praktisch ist es momentan so gut wie überall vergriffen.

Die Sony PS5 Pro hat den Konsolen-Thron bestiegen und ist jetzt günstiger denn je bei MediaMarkt verfügbar!

Jetzt zur alles entscheidenden Frage: Solltet ihr eure PS5 eintauschen und euch die PS5 Pro holen? Die Antwort hängt davon ab, was euch beim Zocken wichtig ist. Wenn ihr sowieso schon eine PS5 besitzt und vor allem Singleplayer-Games in 4K spielt, dann werdet ihr vielleicht nicht sofort einen riesigen Unterschied merken – außer bei ausgewählten Spielen, die von den verbesserten Raytracing-Funktionen profitieren.

Aber wenn ihr die bestmögliche Performance wollt, hohe Bildraten liebt und ein echter Grafik-Enthusiast seid, dann ist die PS5 Pro genau das richtige für euch. Vor allem in Kombination mit einem passenden 120Hz-TV oder Monitor könnt ihr das volle Potenzial der Konsole ausschöpfen!

